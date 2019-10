Come nel recente passato, il nome di Donnarumma torna d'attualità. Il PSG sarebbe, nuovamente, sulle tracce del numero uno rossonero e potrebbe, a breve, farsi avanti, in maniera importante, per strapparlo al Diavolo.

Secondo Le 10 Sport, Leonardo, oltre a Paquetà, sarebbe intenzionato a capire se il Milan sia intenzionato o meno a cedere il giovvane portiere. La grande plusvalenza sarebbe ossigeno puro per le casse rossonere.

SPORTAL.IT | 21-10-2019 08:46