Milan, il rinnovo in arrivo spiazza i tifosi: "Vogliono cederlo”

Mentre sonda la possibilità di arrivare a Zlatan Ibrahimovic, il Milan lavora anche alla conferma di alcuni dei pezzi pregiati in organico. Secondo Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, Boban e Maldini sarebbero al lavoro per finalizzare il rinnovo di contratto di Alessio Romagnoli, che, pur con qualche passaggio a vuoto, anche in questa stagione si sta confermando tra i migliori in casa rossonera.

VERSO IL RINNOVO. Schira ha spiegato la strategia del Milan in un tweet che, però, ha destato reazioni contrastanti tra i tifosi del Diavolo. “Prove di rinnovo tra il Milan e Alessio Romagnoli – ha twittato il giornalista – il centrale guadagna 3,5 milioni netti a stagione fino al 2022 e Raiola lavora per il prolungamento fino al 2024 da 4,5 milioni annui più premi. Le parti si riaggiorneranno nelle prossime settimane. #calciomercato”.

Per Romagnoli, dunque, un milione in più all’anno più bonus e una scadenza di contratto rinviata di altri due anni, anche se il termine dell’attuale contratto non è poi così vicino.

MILANISTI PERPLESSI. È proprio questo dettaglio a scatenare le critiche dei milanisti. “Ma con altri quasi tre anni di contratto ed un rendimento in questa stagione sotto la media c’è necessità di fare ora il rinnovo? E con un aumento?”, scrive perplesso Salvatore.

Per PiatekFan la risposta a queste domande sta nel fatto che Romagnoli piace anche ad alcuni top club: “Romagnoli può ambire a una squadra che gioca stabilmente in Champions? Secondo me sì”. “Infatti lo vogliono cedere”, aggiunte Pina, ipotizzando che il rinnovo serva solo a difendere il valore del cartellino del giocatore in vista di una probabile cessione.

Altri, invece, non si spiegano la strategia rossonera, come Erik: “Ma se Romagnoli ha rinnovato un anno fa!”. Gabriele, invece, allude al fatto che Romagnoli ha lo stesso procuratore – Mino Raiola – di un altro obiettivo rossonero: “Potrebbe aiutare nella trattativa per Ibra?”. Lo svedese, in questo momento, è un chiodo fisso per il mondo rossonero.

SPORTEVAI | 22-11-2019 09:28