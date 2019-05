Il futuro di Gennaro Gattuso sembra esser segnato: a fine stagione sarà addio, indipendentemente dalla Champions.

Per rimpiazzare l'ex centrocampista la dirigenza rossonera ha pensato a De Zerbi del Sassuolo ma Carnevali, ad dei neroverdi, ha blindato il tecnico: "Credo che con De Zerbi andremo avanti sicuramente anche per la prossima stagione. Non mi meraviglia il fatto che ci siano già delle società importanti che possano tenerlo sott'occhio".

SPORTAL.IT | 24-05-2019 12:34