Milan, il sogno di Correa non è sfumato

Il Milan non avrebbe smesso di trattare Correa. Come riportato da Sky Sport, l'agente del giocatore di proprietà dell'Atletico Madrid si trova a Milano e dovrebbe incontrare i dirigenti rossoneri per fare chiarezza sulla trattativa.

Probabile che l'agente voglia capire se il Milan ha la forza economica per formulare una proposta congrua per Correa. Da ricordare che il 24enne attaccante ha tante richieste, soprattutto dalla Premier League (dove il mercato si chiude l'8 agosto).

SPORTAL.IT | 30-07-2019 08:17