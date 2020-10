Milan, il 'solito' Ibrahimovic: messaggio del bomber dall'isolamento

Zlatan Ibrahimovic non si smentisce. Il bomber svedese, in isolamento causa Covid-19, ha pubblicato un nuovo video su Instagram dalla sua abitazione milanese, dove si trova in quarantena (senza sintomi) e non ha mai smesso di allenarsi. Lo stile è quello cui ha abituato tifosi (e, perché no, critici) negli ultimi anni.

“Questo animale non può essere addomesticato” sono le parole che accompagnano il video, che ritrae Ibrahimovic durante una corsa ad alta intensità su un tapis roulant. Un modo come un altro per tenersi in forma sperando di poter rientrare il più presto possibile e dare una mano ai suoi compagni, reduci dal tour de force in campionato e nei preliminari di Europa League.

Ibra, a segno con una doppietta nella prima giornata di campionato contro il Bologna, è risultato positivo al coronavirus, benché asintomatico, pochi giorni dopo. Il Milan è stato così costretto a giocare senza di lui la partita di Serie A contro il Crotone e le due sfide di Europa League contro Bodo/Glimt e Rio Ave.

Assenze che, complice l’infortunio di Ante Rebic al gomito, la forma ancora non ottimale di Rafael Leao (anche lui reduce dal contagio) e l’inesperienza di Lorenzo Colombo e Daniel Maldini sta mettendo parecchio in difficoltà Stefano Pioli, anche se i rossoneri sono riusciti a restare a punteggio pieno in A e a superare, pur con enormi difficoltà e un pizzico di fortuna, l’ostacolo playoff in Europa.

Proprio la qualificazione alla fase ai gironi consentirà a Zlatan Ibrahimovic di tornare a giocare in una coppa europea, a tre anni di distanza la sua ultima presenza (in Champions League) ai tempi del Manchester United, poco prima che decidesse di trasferirsi in America per giocare con i Los Angeles Galaxy.

Il Milan spera di recuperare Ibrahimovic dopo la sosta per le nazionali: nel frattempo i rossoneri dovranno fare ancora a meno di lui nella prossima partita di campionato, in programma alle 18 di domenica contro lo Spezia.

OMNISPORT | 02-10-2020 18:12