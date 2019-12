Milan, il tifo si scatena: “Chi lo riteneva inutile”?

Era il momento della verità ed il Milan sembra averlo colto. La squadra di Pioli è riuscita ad espugnare il Tardini di Parma dopo una gara di grande sofferenza risolta solo a due minuti dal 90’ grazie ad un gol di Theo Hernandez.

Sui social ovviamente si legge tutta la soddisfazione dei tifosi rossoneri che sperano che i tre punti conquistati possano segnare un punto di svolta in una stagione fino a questo momento piuttosto avara di soddisfazioni. Ma ovviamente non manca qualche critica. Tra gli imputati ci sono gli attaccanti del Milan ed in particolar modo Piatek, e non viene risparmiato neanche Pioli.

Grazie Theo. Ovviamente il più osannato è Theo Hernandez. Il terzino sinistro ha confermato con questo gol, il suo terzo stagionale, di essere stato il miglior acquisto della sessione estiva di mercato “Grazie Theo e grazie al Capitano Paolo Maldini che lo ha voluto fortemente”.

Acquisto azzeccato. E proprio il terzino sinistro, uomo partita, diventa l’argomento per passare al contrattacco: “Quando lo abbiamo preso, c’è chi diceva che era un acquisto inutile perché era il terzo esterno sinistro. Dove sono ora?”.

Attacco spuntato. La vittoria e tre punti pesantissimi non cancellano però le paure e l’ansia che i tifosi del Milan hanno provato nel corso dei 90’ di gioco con Pioli che finisce anche nel mirino: “Sbagliamo sempre l’ultima scelta in fase offensiva. Il gol è stato fortunoso ma meritato”, oppure: “Se solo riuscissimo a finalizzare le occasioni ci risparmieremmo un sacco di sofferenze..”.

Le critiche. Nel mirino finisce soprattutto l’attaccante polacco Piatek che sta attraversando una vera e propria crisi dal punto di vista personale: “Dove sono i 70 milioni del Real Madrid”, chiede un fan. E c’è chi lo accusa anche “Non solo gioca male ma esce anche con il broncio”.

La soluzione Ibrahimovic. Per trovare una soluzione alla crisi realizzativa, i tifosi rossoneri guardano solo in una direzione: “Ci vuole un attaccante con le palle che solo a guardarlo ti mette paura. Ibra, ti prego torna”.

SPORTEVAI | 01-12-2019 17:36