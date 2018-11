L'infermeria rossonera è sempre più affollata. Biglia, Musacchio, Caldara saranno indisponibili per diverso tempo. Stesso discorso per Bonaventura che rischia di stare lontano dal campo per diversi mesi (dai tre ai cinque).

Il centrocampista ex Atalanta è a forte rischio operazione al ginocchio sinistro che, da tempo, gli dà grande noia. L'articolazione è infiammata e le possibilità di finire sotto i ferri aumentano. Un problema in più per il tecnico Gattuso.

SPORTAL.IT | 14-11-2018 08:40