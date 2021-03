Milan in ansia per Leao

Il Milan è in ansia per le condizioni di Rafael Leao: l’attaccante portoghese è uscito nel corso del secondo tempo della partita contro il Napoli, per un problema al lessore della coscia destra: al suo posto dentro Hauge.

La punta ex Lille rischia di saltare la prossima partita di Europa League contro il Manchester United, e anche il turno successivo di campionato contro la Fiorentina: Pioli si ritrova in grande difficoltà in attacco, perché Rebic sarà squalificato e le condizioni di Ibrahimovic e Mandzukic restano tutte da verificare.

OMNISPORT | 15-03-2021 10:36