Milan, in coppa coi titolari: già bocciate le riserve

Gennaro Gattuso ha deciso. Il tempo degli esperimenti è finito e soprattutto i suddetti esperimenti non hanno dato i risultati sperati. Contro i greci dell’Olympiakos in campo andranno molti titolari. Chi si aspettava di vedere in campo i vari Bertolacci e José Mauri probabilmente rimarrà sorpreso perché stando a quanto ha affermato nella conferenza stampa della vigilia l’allenatore rossonero ha deciso di puntare su molti volti noti. Bocciate le seconde linee? Probabile. L’occasione l’hanno avuta coi lussemburghesi del Dudelange e l’hanno clamorosamente toppata, con uno striminzito 1-0 portato a casa grazie al gol di quello che è probabilmente l’unico vero campione in rosa, Gonzalo Higuain.

E allora che Milan bisogna aspettarsi stasera in quel di San Siro? Con pochi cambi rispetto a quello che ha steso il Sassuolo domenica scorsa. In porta ci sarà Reina, che reclama spazio e probabilmente sarà il portiere di coppa per un bel pezzo, in difesa rifiaterà Musacchio e tornerà il colombiano Zapata, forte fisicamente ma a volte colpevole di amnesie preoccupanti. A centrocampo i muscoli di Kessie dovrebbero essere rimpiazzati da quelli altrettanto poderosi di Bakayoko (ma per il resto non si cambia, straordinari per Bonaventura e Biglia) e in attacco oltre al redivivo Higuain (forse un rischio schierare il Pipita, ma ha bisogno di mettere un po’ di benzina nelle gambe e comunque se non reggesse l’intero match è pronto Cutrone a dargli respiro) ci saranno Castillejo e uno fra Suso Calhanoglu. Cosa fare con il turco? Ha maledettamente bisogno di sbloccarsi, così come ne aveva bisogno Suso, quindi la scelta potrebbe essere molto indicativa.

Che segnale vuole dare Gattuso? Che la coperta è corta. I titolari stanno facendo bene, perché anche quando il Milan non ha vinto probabilmente avrebbe meritato di più, ma il problema sono i ricambi. Il mercato di gennaio dovrà servire proprio a questo, a puntellare una rosa che per certi versi sembra poter lottare per il quarto posto, ma quando si andrà avanti e ci vorranno ricambi all’altezza potrebbero iniziare i problemi. Più ovviamente una terza punta, perché il falso nueve alla lunga funziona solamente se sei il Barcellona o il Napoli.

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 04-10-2018 10:54