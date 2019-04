Milan eliminato e in crisi: Gattuso non capisce cosa non va

Il tecnico del MilanGennaro Gattuso è il ritratto della delusione dopo la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. I rossoneri sono stati meritatamente eliminati: “Nel secondo tempo è venuta fuori la Lazio, nei primi dieci minuti abbiamo subito tre occasioni. Bisogna assumersi le responsabilità e voltare pagina, stiamo facendo fatica. Bisogna avere la lucidità in questo momento negativo, la Lazio ha meritato ed il pubblico si meritava qualcosa in più”.

Il tecnico rossonero ammette le grandi difficoltà che sta attraversando la sua squadra, ma è difficile spiegarne l’origine: “Non sta funzionando qualcosa, da un mese che facciamo fatica però stiamo facendo tutto al di sotto delle nostre possibilità. Anche quando ci mettiamo con due attaccanti non miglioriamo la fase offensiva, è un’involuzione della squadra. Giochiamo un po’ con il freno a mano tirato. Eravamo partiti bene, in questo momento bisogna aver la lucidità e guardare avanti. Oggi si è fatto una figuraccia e testa a domenica sera. Anche la Lazio veniva da un momento di difficoltà, abbiamo il dovere di dare il massimo”.

“Siamo partiti bene, volevamo giocarcela alla morte, ma non ci siamo riusciti. Serve lucidità per capire i momenti della partita, adesso davanti abbiamo un altro mese e dobbiamo dare il massimo. Non diamo colpe a nessuno, aspettiamo il rientro di Paquetà che è quasi al 100% e nelle ultime cinque ci darà una grande mano”.

La squadra è dalla sua parte: “Sento di averla in pugno, quando vedi prestazioni come le ultime… sono io che scelgo i giocatori e che li metto in campo. Da parte mia, da parte di tutti, stiamo facendo un po’ di fatica. Mi sento il capitano di questa barca e ho più responsabilità di tutti. Questo fa parte del mio lavoro e del gioco”.

SPORTAL.IT | 24-04-2019 23:42