Milan in crisi, la Juventus piomba su due big rossoneri

Il mancato approdo in Champions League potrebbe avere ripercussioni devastanti in casa Milan. Senza la qualificazione al massimo torneo continentale, che vale quasi 50 milioni di euro, per ammortizzare l’urto del fair play finanziario Elliot potrebbe essere costretto a cedere uno traGianluigi Donnarummae Alessio Romagnoli.

I due Azzurri sono gli unici della rosa capaci di garantire da soli una super plusvalenza. Due giovani su cui il Diavolo vuole costruire il proprio futuro, ma che le logiche finanziarie potrebbero allontanare dal club rossonero. Donnarumma, costato zero perché proveniente dal vivaio, da solo vale più dei profitti di un anno di Champions. Romagnoli è altrettanto quotato, anche se va messa in conto una percentuale del 15% da destinare alla Roma in caso di cessione.

Entrambi i giocatori sono stati accostati in passato alla Juventus, sempre vigile sui talenti italiani. In caso davvero il Milan fosse costretto a cedere uno dei suoi pezzi pregiati, la Vecchia Signora è pronta a sferrare l'assalto.

Per trattenere i suoi due talenti, i rossoneri potrebbero sacrificare altre pedine meno importanti: ad esempio Davide Calabria e Patrick Cutrone, anch'essi arrivati gratis in prima squadra. Possibili sacrifici potrebbero essere Frank Kessie e Hakan Calhanoglu, mentre senza quarto posto salterebbe con ogni probabilità il riscatto di 35 milioni di euro per Tiemoue Bakayoko. Sicuri partenti in estate Bertolacci, José Mauri e Montolivo, che libererebbero le casse del club meneghino dai loro stipendi. Discorso simile per Abate e Zapata, che non hanno ancora rinnovato, e Lucas Biglia, pronto a tornare in Argentina.

SPORTAL.IT | 01-05-2019 10:38