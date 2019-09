Milan in crisi, un ex si offre ai rossoneri: "Voglio aiutarvi"

Il Milan non cominciava così male il campionato di serie A da 80 anni, più precisamente dalla stagione 1938/1939, prima della Seconda Guerra Mondiale, quando anche in quel torneo i rossoneri incapparono 4 sconfitte nelle prime 6 partite di campionato. La panchina di Marco Giampaolo traballa, e il tecnico è sotto accusa per non aver dato un gioco alla squadra, per l’attacco asfittico e la difesa ballerina. Mentre per ora la dirigenza ha deciso di confermare l’allenatore abruzzese, dal Giappone arriva una bizzarra offerta d’aiuto da parte di un ex centrocampista del Diavolo, Keisuke Honda.

Il giocatore nipponico, che vestì la maglia del Milan dal gennaio 2014 al luglio 2017, su Twitter ha mandato questo messaggio al suo ex club: “​Ho sempre voluto aiutarvi. Chiamatemi se avete bisogno”.

Il trequartista giapponese, 92 presenze e 11 reti nel club meneghino, dopo l’esperienza in Italia ha vestito le maglie del Pachuca in Messico e del Melbourne Victory in Australia. Ora è attualmente svincolato e ricopre il ruolo di commissario tecnico della Cambogia.

Alcuni giorni fa il giocatore, 33 anni, aveva scritto più o meno la stessa cosa al Manchester United, un altro club in difficoltà: “Fatemi un’offerta. Non ho bisogno di soldi, ma di giocare con una grande squadra e con grandi calciatori”.

Sul web si sono subito moltiplicati i post ironici e di sfottò nei confronti del club rossonero. Honda si era già auto-candidato per le Olimpiadi di Tokyo 2020 come “fuoriquota” della nazionale nipponica.

Il Milan avrebbe davvero bisogno di una mano in attacco: i rossoneri hanno il secondo peggiore bottino di reti della serie A, 4 gol di cui due segnati su rigore da Piatek, tra i più fischiati domenica a San Siro.

SPORTAL.IT | 30-09-2019 12:29