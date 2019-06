Milan in Europa, aspettando il Tas di Losanna

Il Milan ha tirato un sospiro di sollievo. Per il momento, la partecipazione alla prossima Europa League non è in discussione. La tanto temuta sentenza Uefa (legata all’esercizio rossonero per il triennio 2015/2018) non ha portato nessuna sentenza punitiva. Di fatto, l’Uefa ha preferito non prendere una decisione, rinviando il tutto al Tas di Losanna che, di fatto, avrà l’ultima parola e, di conseguenza, deciderà le sorti del Diavolo.

“La sospensione del procedimento rimarrà in vigore fino a dopo l’emissione dei procedimenti TAS in corso relativi alla sanzione imposta al club per non aver rispettato il requisito di pareggio per i periodi segnalati che terminano nel 2015, 2016 e 2017”, si legge nel comunicato emesso dall’Uefa. Il club rossonero, quindi, dovrà attendere l’esito del Tas di Losanna che, al momento, non è stato ancora programmato (l’attesa potrebbe essere anche piuttosto lunga).

Alla luce dei fatti, il Milan inizierà quindi la prossima stagione agonistica con la certezza di partecipare alla prossima edizione dell’Europa League, con conseguente impatto economico positivo sulle casse della società. Intanto, la “non decisione” dell’Uefa ha fatto infuriare il Torino e, in particolare, il patron Urbano Cairo che potrebbe anche decidere di richiedere un procedimento d’urgenza per accelerare i tempi e arrivare, il prima possibile, ad una sentenza finale. Sia il Torino che la Roma sono legati all’eventuale esclusione del Milan dall’Europa. I granata verrebbero ripescati mentre i giallorossi eviterebbero i preliminari e potrebbero programmare la stagione 2019/20 in maniera completamente diversa. Insomma, la scelta della Uefa di lasciare al Tas di Losanna l’ultima parola pare aver lasciato tutti scontenti.

SPORTAL.IT | 06-06-2019 09:39