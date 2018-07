Milan in Europa: la polemica dell'Atalanta

Il Milan è stato riammesso all'Europa League venerdì scorso, scatenando grande gioia nell'ambiente rossonero, scoramento nella Fiorentina (esclusa dai preliminari della competizione) e una certa frenesia nell'Atalanta. La squadra bergamasca è stata informata di dover affrontare una sfida europea con sei giorni di anticipo rispetto al fischio di inizio: giovedì 26 luglio dovrà infatti affrontare a Reggio Emilia il Sarajevo. E proprio questo brevissimo lasso di tempo concesso alla sua squadra per preparare una partita tanto delicata ha generato il disappunto di Gian Piero Gasperini, che lo ha espresso in queste ore senza giri di parole.

"Siamo sempre stati pronti ad affrontare l'Europa League sin dal secondo turno di qualificazione. L'unica cosa da dire, però, è che i tempi della decisione da parte del Tas di Losanna sono stati sbagliati", ha polemizzato il tecnico dell'Atalanta in occasione del Trofeo Bortolotti, dove i nerazzurri hanno vinto sui tedeschi dell'Hertha Berlino.

La critica del tecnico di Grugliasco non è nei confronti del Milan, ma verso il Tas e le modalità scelte per la sentenza di appello di questo venerdì. "Noi ci siamo sempre preparati nella consapevolezza di poter giocare questa partita – ha aggiunto Gasperini -, ma in questo modo ad essere penalizzati sono stati soprattutto i tifosi. I nostri, ma anche quelli del Milan e quelli della Fiorentina".

E ora c'è da affrontare una squadra che nel precedente turno preliminare ha già dimostrato le proprie qualità. "I giocatori del Sarajevo corrono molto e il Mondiale ha dimostrato che partite facili non esistono. Giocare contro l'Hertha Berlino è stato molto utile per noi, soprattutto in vista del primo impegno ufficiale della stagione che abbiamo scoperto essere distante solo pochi giorni. I giocatori mandati in campo nel Trofeo Bortolotti ricalcano quindi la formazione che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto anche contro il Sarajevo", la conclusione del tecnico della Dea.

Che ha concesso anche due battute sul mercato: "Gomez alla Lazio e Hateboer al Valencia sono solo voci, riportate da una sola campana. Dico che non li ho mai visti tanto determinati. Pasalic? Spero arrivi il prima possibile, certo che il Chelsea poteva andare in tournée in un posto più vicino dell'Australia…".

SPORTAL.IT | 22-07-2018 14:55