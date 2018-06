Milan, in programma i rinnovi di Cutrone e Zapata

Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone, in attesa delle decisioni dell’Uefa per quanto riguarda la partecipazione alla prossima Europa League, continuano con le trattative per i rinnovi dopo quello di Alessio Romagnoli.

I due dirigenti rossoneri stanno rivolgendo le loro energie per i prolungamenti di Patrick Cutrone e Cristian Zapata.

Se per la punta classe 1998 la settimana giusta può essere la prossima, per il difensore colombiano bisognerà aspettare il suo ritorno dai Mondiali in Russia.

