Milan, in quattro con le valigie pronte

Non sono mercato in entrata: il Milan è attivo anche per cercare di piazzare quei giocatori destinati a non trovare spazio nella squadra che Marco Giampaolo sta allestendo.

Tra questi ce ne sono in particolare quattro che non dovrebbero avere problemi a trovare una nuova destinazione. Si parte da Diego Laxalt, che da tempo è nel mirino di Atalanta e Torino. C'è poi quel Fabio Borini che negli ultimi anni si è reso utile in praticamente tutti i ruoli dalla difesa all'attacco, ma è destinato a lasciare Milano (magari per tornare in quella Premier League in cui ha lasciato un ricordo positivo). C'è poi Samu Castillejo, che invece potrebbe rimpatriare e tornare in Spagna, in particolare al Valencia. Infine Suso, certamente il nome più importante dei quattro: il suo passaggio alla Roma è più che un'ipotesi.

SPORTAL.IT | 14-07-2019 09:16