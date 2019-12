Il futuro di Donnarumma torna d'attualità. Il giovane portiere ha il contratto in scadenza nel 2021 e, al momento, il rinnovo, con adeguamento dell'attuale stipendio a sei milioni di euro nette a stagione, pare piuttosto lontano.

Juventus e PSG sarebbero pronte a farsi avanti in maniera importante per provare a capire se ci siano o meno le condizioni per strappare Donnarumma al Milan. Molto dipenderà dalla volontà dello stesso portiere.

SPORTAL.IT | 24-12-2019 09:26