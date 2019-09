Milan in vendita: i tifosi reagiscono sul web

I tifosi del Milan si aspettavano una stagione difficile dove per ottenere un buon posizionamento in classifica si sarebbe dovuto soffrire, ma in pochi pensavano che dopo cinque giornate il bottino di punti potesse essere così magro. Sei punti su quindici non possono soddisfare e la partita di domani sera contro la Fiorentina diventa fondamentale per salvare la stagione e non affondare ulteriormente.

Elliott passa la mano? – Nei vari sondaggi sui forum rossoneri sembra che i milanisti vedano la società come primo colpevole della situazione e molti sperano che possa decidere di vendere (essendo un fondo speculativo che non ha mai nascosto questa volontà). Non sorprende dunque che abbiano reagito con veemenza alla notizia riportata da Repubblica, ovvero che Elliott starebbe trattando la cessione del Milan con Bernard Arnault, proprietario del gruppo del lusso LVMH, il più importante al mondo.

Contentezza da una parte – C’è ovviamente chi esulta, sperando che la cosa si concretizzi scrivendo “Se dovesse accadere il Milan fa un colpaccio, uno degli uomini più ricchi al mondo, che investe nel Milan a Milano con il marchio più famoso della moda Europea. Sarei molto felice, molto”, evidenziando un malcontento che sta crescendo sempre di più.

Scetticismo dall’alta – In molti però sono più che scettici sulla cosa e avendo letto che il prezzo sarebbe inferiore al miliardo di euro affermano cose tipo “Altra bufala immensa. Con uno stadio da costruire e sicuri proventi Elliott lo cede a questa cifra???” e criticano apertamente il quotidiano con frasi come “Ma quante stupidaggini vi inventate? Non sapete più che scrivere. Arnault non ha bisogno di prendere il Milan per avere visibilità. Smettetela di illudere i tifosi!”.

SPORTEVAI | 28-09-2019 11:33