Milan, incubo infortuni: 7 a rischio in vista della Juve

Il Milan strappa un pareggio a Siviglia in Europa League ma si trova a fare i conti con un'infermeria sempre più affollata di giocatori. E' di giovedì la notizia del lungo infortunio di Lucas Biglia che, operato, dovrà stare fuori 4 mesi.

Hanno saltato la gara contro gli andalusi anche Gonzalo Higuain per problemi alla schiena, Calabria per un acciacco alla caviglia e Bonaventura, bloccato dal ginocchio. Se per il Pipita non ci dovrebbero essere problemi, anche se la condizione fisica non è al top, permangono dubbi sia per il giovane terzino sia per l'ex Atalanta.

Oltre ai soliti problemi a centrocampo, il nuovo allarme è suonato in difesa, che deve fare i conti con la lunga assenza di Mattia Caldara. Mateo Musacchio, che ha avuto la peggio dopo uno scontro con il compagno di squadra Kessie, è uscito dal campo in barella e rischia di non farcela con i torinesi, anche se secondo le ultime indiscrezioni il problema sarebbe meno grave del previsto.

Stop anche per Calhanoglu, che sempre a Siviglia ha rimediato un pestone al piede che potrebbe costargli il match con la Juve, e Kessie, uscito zoppicante nel finale del match con il Betis. Riflettori puntati anche su Patrick Cutrone, alle prese con un dolorino alla caviglia.

Su Instagram le ironie dei tifosi si sprecano: "Forse è meglio allenarsi a Lourdes", scrivono alcuni. Così Gattuso: "Abbiamo perso qualcuno anche questa sera. Il punto lo farà il dottore domani, in questo momento però è inutile starci a pensare. Battaglieremo per provare a recuperare qualcuno, in questo periodo gira così. Musacchio? Non ha un problema muscolare, si è scontrato con Kessié ma farà di tutto per esserci contro la Juventus, ha temperamento. Calhanoglu? Ha preso la solita botta al collo del piede. La Juve è una delle migliori squadre in Europa, hanno qualcosa più di noi, ma non stiamo qui a piangere, non abbiamo i fazzoletti… ce la giocheremo".

SPORTAL.IT | 09-11-2018 10:15