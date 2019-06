Milan, individuato il primo rinforzo per Giampaolo

Pur lontanissime in classifica anche nel campionato appena concluso, Juventus e Milan sembrano stanno vivendo situazioni speculari sul mercato, fronte allenatore e giocatori. Entrambi i club sono infatti ancora in attesa di ufficializzare i nomi dei tecnici per la prossima stagione, chiamati a sostituire rispettivamente Max Allegri e Gennaro Gattuso.

I bianconeri hanno puntato su Maurizio Sarri, mentre in casa Milan si attende l’ufficializzazione dell’arrivo di Marco Giampaolo, che ha nel frattempo rescisso il vincolo contrattuale che lo legava alla Sampdoria, prima di far partire le prime mosse sul fronte mercato calciatori.

Per i rossoneri però quella che si prospetta sarà un’altra estate di passione a causa dei paletti del Fair Play Finanziario che condizioneranno inevitabilmente le scelte della nuova dirigenza formata da Paolo Maldini e da Zvonimir Boban, con la supervisione dell’ad Ivan Gazidis, in attesa della possibile nomina di un direttore sportivo. Uno se non due sacrifici importanti saranno inevitabili, con i nomi di Gigio Donnarumma e di Suso più quotati per l’addio, ma si terrà presente anche il parere di Giampaolo, già pronto a chiedere uno sforzo economico per arrivare a un proprio pupillo.

Si tratta di Lucas Torreira, per due stagioni fulcro della Samp del tecnico di origini abruzzesi prima di fare le valigie nella scorsa estate direzione Arsenal. Ora il ritorno in Italia è possibile, ma i Gunners chiedono 40 milioni. Trattativa in salita per il Milan, chiamato prima a fare cassa e comunque pronto a proporre l’inserimento di una contropartita tecnica che potrebbe essere Franck Kessié. Torreira prenderebbe il posto di Lucas Biglia, che, secondo quanto riporta 'Il Giornale', sarebbe già stato bocciato da Giampaolo. Per andare in porto, l’operazione-Torreira dovrà ovviamente ricevere il benestare dell’Uefa.

SPORTAL.IT | 16-06-2019 12:23