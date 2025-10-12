Milan, allarme infortuni: si fermano Leao e Rabiot, in dubbio per la Fiorentina. Maignan riaccende la polemica su Perth

I due giocatori non si sono allenati con la Francia e il Portogallo ma le loro condizioni in vista del match con la Fiorentina sono da monitorare. Maignan riaccende le polemiche sulla sfida col Como a Perth

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La “maledetta” sosta per le nazionali. Molti allenatori considerano la sosta per le qualificazioni Mondiali un momento ad alto rischio. È probabilmente così anche per Massimiliano Allegri, viste le notizie in arrivo dai ritiri di Francia e Portogallo sulle condizioni di Rafael Leao e Adrien Rabiot in vista del match del Milan contro la Fiorentina.

Si ferma anche Rabiot

La nuova avventura di Allegri sulla panchina del Milan è cominciata con il piede giusto ma ora a creare un ostacolo importante arrivano gli infortuni. Adrien Rabiot, giocatore espressamente richiesto dal tecnico, non si è allenato con la nazionale francese come confermato in conferenza stampa dallo stesso commissario tecnico Didier Deschamps: “E’ una precauzione presa a causa di un piccolo problema al polpaccio, forse per un colpo che ha ricevuto”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Leao non si allena con il Portogallo

In casa Milan però ora i pensieri vanno alle condizioni di alcuni giocatori. E in particolare quella di Rafael Leao. L’attaccante, che viene da un inizio di campionato piuttosto complicato, ha giocato solo 30 minuti contro l’Irlanda ma oggi non si è allenato con il resto della squadra. Anche il compagno di squadra Goncalo Inacio ha saltato la seduta di allenamento di oggi. Ma da parte della nazionale portoghese non è arrivata nessuna informazione sui motivi che hanno portato entrambi i giocatori a rimanere fuori dall’allenamento, una situazione che però visti i recenti problemi fisici del giocatore ha scatenato un po’ di apprensione.

Le condizioni di Rabiot e Leao dovranno essere dunque valutate nei prossimi giorni ma potrebbe essere a rischio la loro presenza nel match con la Fiorentina. E per Max Allegri non è di certo una buona notizia visto che nel corso della sosta sono arrivati anche gli stop per Saelemaekers ed Estupinan.

Maignan si schiera con Rabiot

Negli ultimi giorni hanno fatto discutere le dichiarazioni di Adrien Rabiot che si è schierato in maniera decisamente contraria al fatto che Milan-Como si giocherà a Perth. Una scelta insolita con la Fifa che ha già fatto sapere che non permetterà il ripetersi di questo tipo di soluzioni in futuro. Ora a schierarsi accanto al compagno di squadra e di nazionale c’è anche Mike Maignan: “Sono totalmente d’accordo con Adrian. Si pensa troppo l’aspetto finanziario, non capisco perché una partita del campionato italiano si giochi all’estero. I nostri obiettivi sono importanti e così perdiamo anche un match in casa”.