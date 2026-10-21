L’infortunio del nigeriano complica i piani del Diavolo, che starebbe pensando di anticipare il ritorno a casa di Athekame. Un’operazione per cui serve l’ok dell’ex dal dente avvelenato

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Infortunio per Samu Chukwueze. Il nigeriano si è fermato durante l’ultimo allenamento e nel pomeriggio sarà costretto a sottoporsi ad accertamenti. Il problema è all’anca e potrebbe essere serio e allargare l’emergenza sugli esterni per Amorim. Prende così corpo l’ipotesi di un clamoroso ritorno anticipato di Athekame a Milanello già a gennaio.

Milan, anche Chukwueze ai box

Nuova tegola in casa Milan. Dopo i brutti infortuni che costringeranno ai box Saelemaekers e Gabbia fino a 2027 inoltrato, Amorim incassa la non certo gradevole notizia dello stop di Chukwueze. Nel corso dell’allenamento verso la sfida di Europa League che giovedì sera vedrà il Diavolo fare visita agli inglesi del Bournemouth, l’esterno classe ’99 è stato costretto a fermarsi per un problema all’anca sinistra.

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Emergenza in fascia

Nelle prossime sono previsti gli accertamenti del caso, ma il nuovo infortunio non pare essere di poco conto e accorcia ulteriormente una coperta già di per sé ridotta ai minimi termini sull’out di destra. La settimana scorsa, contro il Salisburgo Amorim aveva rispolverato a sorpresa Tomori e, all’occorrenza, si è visto costretto a dirottare sull’out anche Gila. Due soluzioni di ripiego, ma utili quando la squadra necessita di quella copertura che l’attitudine a offendere di Chukwueze non può certo garantire.

Coperta corta per Amorim

Lo stop del nigeriano obbliga così Amorim a incrociare le dita verso un finale di 2026 ancora lontano. Con la suggestione Carvajal sfumata e poco altro sul mercato degli svincolati, la sensazione è che il Diavolo potrebbe essere costretto ad attendere gennaio prima di porre rimedio alla situazione di emergenza. Un gennaio durante il quale non è da escludere un clamoroso ritorno anticipato alla casa base.

Athekame rinato a Lione

Come riportato da La Gazzetta dello Sport in queste ore, infatti, i rossoneri starebbero pensando di anticipare il rientro a Milanello di Zachary Athekame. A Lione, sotto la guida di Paulo Fonseca, l’esterno svizzero sta mettendo in mostra tutte le sue qualità. Tra assist (3) e gol (2), il classe 2004 è un inamovibile dell’ex tecnico rossonero e ha esordito anche in nazionale maggiore nel corso dell’ultima sosta. Prestazioni che stanno facendo venire al Diavolo la grande voglia di anticipare i tempi. Un po’ come fatto con Gabbia un paio di stagioni fa.

Il Diavolo studia le possibilità per il ritorno anticipato

Anche perché, Athekame è a Lione con la formula del prestito secco e dalla cura Fonseca i rossoneri hanno tutto da guadagnare. Il dubbio, a questo punto, è se andare a bussare subito alla porta del tecnico portoghese o meno. Di certo, per regalare ad Amorim il primo vero rinforzo della finestra invernale del calciomercato, servirà convincere il Lione e accordarsi per un indennizzo. Il Milan valuta i margini di manovra, ma la palla è nelle mani di un ex con cui non ci si è lasciati proprio nel migliore dei modi…