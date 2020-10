Milan, infortunio eccellente: tegola per Pioli

Un serio allarme turba la quiete in casa Milan a poche ore dal debutto nella fase a gironi di Europa League contro il Celtic, previsto per giovedì 22 alle ore 21.05 in terra scozzese.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Hakan Calhanoglu ha lasciato in stampelle l’allenamento di martedì.

Il fantasista turco sarebbe rimasto vittima di una forte distorsione alla caviglia, da valutare attraverso nuovi controlli.

Solo dopo che lo staff tecnico rossonero sarà in possesso di referti più preciso potranno essere definiti i tempi di recupero, ma è certo che l’ex Bayer Leverkusen sarà costretto a saltare non solo la partita contro gli scozzesi, bensì anche quella di lunedì in campionato contro la Roma, quando la squadra di Stefano Pioli proverà a difendere il primato solitario in classifica conquistato al termine della quarta giornata dopo il successo contro l’Inter, che ha permesso al Milan di restare a punteggio pieno da solo vista la sconfitta dell’Atalanta contro il Napoli.

L’eventuale lunga assenza di Calhanoglu sarebbe una vera e propria tegola per l’allenatore emiliano, visto l’elevatissimo rendimento del numero 10 rossonero, decisivo anche contro l’Inter, con l’assist per Ibrahimovic nell’azione del rigore procurato che ha sbloccato la partita, ma soprattutto nelle partite precedenti in campionato e in Europa League durante l’assenza di Ibrahimovic, bloccato dal Coronavirus.

Calhanoglu è peraltro anche al centro di una delicata vicenda contrattuale. Il suo contratto con il Milan scadrà infatti il prossimo 30 giugno e la distanza tra domanda e offerta è abbastanza sensibile, con la dirigenza rossonera lontana dalla richiesta di 5 milioni avanzata dallo staff del trequartista turco, sulle cui giocate Pioli si affida per centrare l’obiettivo minimo di stagione, ovvero rientrare in Champions League attraverso il campionato o un successo in Europa League.



OMNISPORT | 20-10-2020 16:12