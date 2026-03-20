Milan, infortunio Leao: dopo la lite con Pulisic, Rafa si ferma ancora e salta il Torino, ma Allegri ha un doppio alleato

Il portoghese costretto a fermarsi per l'ennesima volta in stagione. Allegri ha scelto l'attaccante contro i granata di D'Aversa e ringrazia il calendario

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Leao, sempre Leao. A nemmeno una settimana dal clamoroso sfogo di Roma, Rafa è ancora al centro delle attenzioni di casa Milan. Fatale la rifinitura in vista della gara di sabato alle 18 contro il Torino per il portoghese, che si è visto costretto ad alzare bandiera bianca, l’ennesima di una stagione assolutamente non semplice a livello personale. Massimiliano Allegri ha, però, dalla sua un doppio alleato per “ammortizzare” il nuovo stop stagionale del suo numero 10.

Leao salta il Torino

Il Milan affronterà il Torino nella sfida di sabato sera a San Siro senza Rafael Leao. E non si tratta di uno stop “punitivo” imposto dalla società o da Allegri a seguito del plateale sfogo contro Christian Pulisic nella sconfitta di Roma contro la Lazio che può aver azzerato definitivamente le speranze di una rimonta Scudetto. Per il portoghese si tratta di un nuovo stop per infortunio rimediato nel corso della rifinitura odierna in vista del match con i granata.

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Rifinitura fatale per Rafa

A fermare Rafa, sul quale si era soffermato anche con parole distensive Allegri in conferenza stampa, è il riacutizzarsi risentimento all’adduttore destro. Un problema che lo aveva costretto a fermarsi proprio nella gara di andata contro i granata, lo scorso 8 dicembre all’Olimpico Grande Torino che lo costrinse a saltare la 15° giornata di A. Nelle prossime ore, l’ex Sporting si sottoporrà agli accertamenti di rito per comprendere al meglio l’entità del problema.

Napoli nel mirino

Allegri, che domani sembra intenzionato a rilanciare dal 1’ Niclas Fullkrug – al momento davanti a Christopher Nkunku e Santiago Gimenez, che torna finalmente tra i convocati –, ovviamente, non può essere contento dell’infortunio di Rafael, ma ha dalla sua due alleati che possono rendere meno pesante la situazione. Il primo è certamente la sosta delle Nazionali, che garantisce a Leao due settimane di lavoro a Milanello per recuperare la migliore condizione in vista dello scontro diretto con il Napoli di inizio aprile.

Leao salta il Torino

Il secondo motivo è proprio nel calendario. Perdere Leao contro il Torino, seconda peggior difesa del campionato, è tutto un altro paio di maniche rispetto al non averlo contro gli Azzurri di Antonio Conte. Certo, il Diavolo in questa stagione ha sofferto tantissimo con le piccole.

Senza dimenticare che, nella gara di andata a Torino i rossoneri furono salvati dalla doppietta di un Pulisic febbricitante ed entrato negli ultimi 25’, che permise di ribaltare l’iniziale doppio vantaggio granata dopo il gol capolavoro di Rabiot a un passo dall’intervallo. Sabato i rossoneri non possono permettersi altri passi falsi, e Allegri lo sa bene. Rafa, invece, deve sfruttare lo stop per lavorare con calma… tanto sul fisico quanto sulla testa.