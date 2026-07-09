Christian Pulisic esce dal Mondiale 2026 tra prestazioni deludenti, un infortunio che ne ha limitato il rendimento e le dure critiche arrivate negli Stati Uniti. Anche Landon Donovan punta il dito contro il capitano della nazionale americana, pur riconoscendo le difficoltà fisiche affrontate durante il torneo.

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Il Mondiale 2026 si è concluso nel peggiore dei modi per Christian Pulisic. L’eliminazione degli Stati Uniti agli ottavi di finale contro il Belgio ha lasciato in eredità critiche pesanti nei confronti del capitano della nazionale americana, considerato il leader tecnico della squadra di Mauricio Pochettino. A rendere ancora più amaro il bilancio c’è anche la conferma che il giocatore ha disputato gran parte del torneo convivendo con un problema fisico. Un’attenuante che, però, non è bastata a placare le contestazioni negli USA.

Mondiale deludente: Pulisic non lascia il segno

Le aspettative su Christian Pulisic erano altissime alla vigilia della Coppa del Mondo. Il numero dieci del Milan era chiamato a trascinare gli Stati Uniti, ma il torneo si è rivelato ben al di sotto delle attese. In quattro presenze non è riuscito a trovare la via del gol e non ha inciso come ci si aspettava nei momenti decisivi. Al contrario, è stato Folarin Balogun (polemiche a parte) a prendersi la scena chiudendo il Mondiale con tre reti, diventando il principale riferimento offensivo della squadra di Pochettino.

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L’infortunio ha condizionato il torneo

Durante la competizione Pulisic ha dovuto fare i conti con un infortunio che ne ha limitato il rendimento. Lo stesso dibattito negli Stati Uniti ha riconosciuto come il giocatore non fosse nelle migliori condizioni fisiche e abbia disputato soltanto una parte dei minuti complessivi del torneo. Nonostante questo, il capitano americano ha scelto di restare a disposizione della squadra, senza però riuscire a esprimere il livello di gioco mostrato in passato con la maglia della nazionale.

Donovan non fa sconti: “Molte critiche sono meritate”

Tra le voci più autorevoli intervenute dopo l’eliminazione degli Stati Uniti c’è quella di Landon Donovan. L’ex stella della nazionale americana, intervenuto al podcast Unfiltered Soccer, ha sottolineato come Pulisic non stia attraversando un buon momento ormai da diversi mesi. Donovan ha ricordato che l’attaccante aveva rinunciato alla Gold Cup della scorsa estate per presentarsi al meglio a questa stagione, ma ha evidenziato che il suo rendimento, sia con la nazionale sia con il Milan, non è stato all’altezza delle aspettative. Pur invitando a non esagerare con le critiche, ha ammesso che una parte delle contestazioni sia comprensibile, soprattutto considerando il ruolo di leader ricoperto da Pulisic.

Il Milan osserva: serve una ripartenza

L’eliminazione dal Mondiale chiude una parentesi complicata che inevitabilmente farà discutere anche in casa Milan. Pulisic resta uno dei giocatori di maggiore qualità della rosa rossonera, ma dovrà ritrovare brillantezza fisica e continuità di rendimento dopo mesi difficili. Le critiche ricevute negli Stati Uniti rappresentano un campanello d’allarme, ma anche uno stimolo per ripartire. A 27 anni il talento americano ha ancora il tempo e le qualità per lasciarsi alle spalle questo momento negativo e tornare protagonista.