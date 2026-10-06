Milan, gli infortuni di Saelemaekers ed Estupinan sollevano dubbi e aprono nuovi scenari: Esposito insidia Carvajal

Gli stop del belga dell’ecuadoriano complicano i piani dei rossoneri in vista del tour de force di campionato ed Europa League, Amorim studia nuove soluzioni

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

La sosta per le nazionali lascia in dote al Milan gli infortuni di Alexis Saelemaekers e Pervis Estupiñán. Due assenze che arrivano alla vigilia di un periodo particolarmente intenso per i rossoneri, con nove gare da non sbagliare in 27 giorni. Ruben Amorim dovrà ridisegnare le proprie rotazioni sugli esterni e sulla trequarti, valutando le alternative già presenti in rosa. Ma non sono da escludere nuovi scenari, tra possibili occasioni dal mercato degli svincolati e piste da seguire in prospettiva estiva.

Milan, emergenza sugli esterni

Seppur di differente entità, gli stop di Saelemaekers e Estupiñán con le rispettive nazionali impongono riflessioni in casa Milan. Al ritorno dall’infinita sosta, Ruben Amorim si troverà per forza di cose costretto a fare la conta e valutare la soluzione migliore per i prossimi impegni. Il calendario d’altra parte recita nove partite in meno di un mese tra Europa League e campionato, a cominciare dalla sfida domenica sera contro il Sassuolo a Reggio Emilia.

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Tour de force da non sbagliare

Un tour de force in cui il Diavolo dovrà provare ad azzerare i passi falsi per restare in corsa su tutti i fronti, ma che il duplice stop sull’esterno (e sulla trequarti in caso del belga) rischia di complicare. Anche perché, in queste prime uscite, i due sono stati pedine importanti nello scacchiere del tecnico portoghese, che ne ha sfruttato soprattutto la duttilità per porre rimedio all’addio di Rafael Leao e all’assenza prolungata di Pulisic nel reparto offensivo.

Le alternative a Saelemaekers

Con l’americano rientrato a pieno regime, il lungo stop di Saelemaekers – che dovrebbe tornare tra gennaio e febbraio 2027 – potrebbero spalancare definitivamente le porte al talento di Alphadjo Cisse, protagonista di un ottimo avvio di stagione e con la nazionale under 21 di Silvio Baldini. Oltre ai due, Amorim può contare su Ruben Loftus-Cheek o scoprire finalmente l’oggetto misterioso del mercato rossonero, Omari Hutchinson. Il tutto senza dimenticare Diego Moreira, che ha mostrato di poterci decisamente stare alle spalle di Gonçalo Ramos.

Moreira, Bartesaghi e… Carvajal

L’esterno belga sbarcato a Milano in estate può ovviamente anche prendere il posto di Estupiñán sull’esterno, casella che può essere occupata anche da Davide Bartesaghi. L’ecuadoriano ne avrà solo per qualche settimana e, dunque, numericamente il Diavolo potrebbe anche essere coperto. Nulla vieta, però, di andare a sbirciare la lista degli svincolati. Lista in cui non può non saltare all’occhio un profilo come quello di Dani Carvajal, ancora libero dopo l’addio al Real Madrid al termine della passata stagione. E c’è di più, visto che l’ex capitano delle Merengues avrebbe addirittura già provato ad allacciare i rapporti con il Milan, proponendosi nonostante il forte interesse del Getafe.

Valutazioni in corso sull’ex Real

L’operazione sarebbe affascinante anche se i recenti esperimenti in tal senso – vedi Kyle Walker, giusto per citare l’ultimo in ordine di tempo – non hanno portato i frutti sperati. Parliamo comunque di un profilo differente dall’inglese e che, esattamente come l’ex compagno a Madrid, Luka Modric, porterebbe esperienza da vendere in un gruppo in cerca di pilastri e leader dentro e fuori dal campo. Il Milan medita e valuta le prossime mosse, questo è certo.

Un Esposito nel mirino rossonero

Così come sembrerebbe certo un interesse sempre più concreto per Sebastiano Esposito, prossimo avversario in campionato e finito sul taccuino degli osservatori rossoneri dopo le buone prestazioni messe in mostra nelle ultime stagioni tra Empoli, Cagliari, Sassuolo e, più di recente, con la nazionale maggiore di Roberto Mancini. L’ex Inter classe 2002 piace e potrebbe rappresentare un innesto interessante a Milanello. Se ne riparlerà, però, probabilmente in estate con un prezzo del cartellino che oscilla attorno ai 20 milioni di euro.