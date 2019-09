Milan-Inter 2019-2020, le probabili formazioni

E' già tempo di derby a Milano: sabato sera Milan e Inter in campo per la stracittadina milanese numero 224. Giampaolo, senza Calabria, schiererà Conti dal primo minuto sulla destra. A centrocampo Biglia ancora favorito su Bennacer, in attacco Suso e Piatek sicuri del posto, il terzo se lo giocano Rebic, Paquetà e Leao.

In casa Inter Conte dovrà valutare le condizioni dei suoi dopo la partita di Champions: ballottaggio D'Ambrosio-Candreva sulla fascia destra, in difesa, il trio titolare Godin-Skriniar-De Vrij. A centrocampo duello per un posto tra Barella e Vecino, sicuri Sensi e Brozovic. In avanti insieme a Lukaku occhio a Politano, che potrebbe scalzare Lautaro Martinez.

Le probabili formazioni

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Suso, Paquetà; Piatek. All. Giampaolo

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Martinez, Lukaku. All. Conte

SPORTAL.IT | 20-09-2019 08:38