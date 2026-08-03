Il portoghese farà il suo esordio in maglia rossonera nell’amichevole di Perth, ma soltanto a gara in corso: dal 1’ ci sarà il giovane talento che ha già conquistato il nuovo allenatore

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Gonçalo Ramos esordirà con la maglia del Milan nell’amichevole di Perth contro l’Inter, ma il derby in Australia rappresenterà una grande occasione anche per Francesco Camarda: il 18enne partirà titolare contro i nerazzurri, a conferma della grande fiducia riposta in lui da Ruben Amorim. Una buona notizia anche per il c.t. dell’Italia Roberto Mancini.

Milan-Inter, Camarda titolare prima di Ramos

Atterrato a Perth mercoledì scorso, Gonçalo Ramos attende con ansia di debuttare con la maglia del Milan nel derby amichevole contro l’Inter, in programma mercoledì 5 agosto alle ore 13 italiane (le 19 in Australia). Dopo una sola settimana di allenamenti, però, il nuovo centravanti rossonero partirà dalla panchina: a indossare la maglia da titolare contro i nerazzurri sarà invece Francesco Camarda, talento del settore giovanile che dopo l’anno in chiaroscuro in prestito al Lecce sembra aver già conquiatato il nuovo allenatore Ruben Amorim.

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La fiducia di Amorim in Camarda

Il tecnico portoghese ci ha messo davvero poco a innamorarsi di Camarda, probabilmente molto ha inciso la doppietta segnata nel giro di 7’ dal 18enne nella prima amichevole stagionale, quella pareggiata dal Milan a Glasgow contro il Celtic (2-2): Camarda prima conquistò e trasformò il rigore dell’1-2, poi firmò di testa la rete del pari su cross di Chukwueze. Proprio dopo quella partita, Amorim annunciò che il giovane centravanti non sarebbe andato via in prestito.

“Camarda resterà con noi, credo molto in lui e credo molto nei nostri giovani – disse Amorim del 18enne -. Sono molto contento di ciò che stanno mostrando, penso che abbiano un futuro importante in questo club. Posso dire con certezza che Camarda farà parte della rosa per tutta la stagione”.

Vice-Ramos, Camarda davanti a Gimenez

Camarda dovrà quindi provare a confermarsi nella partita contro l’Inter, un’altra buona prestazione – magari condita da un gol – potrebbe anche spingere Amorim e il Milan a promuoverlo in maniera definitiva come vice-Ramos, ruolo che sulla carta oggi sarebbe occupato da Santiago Gimenez, attualmente infortunato. Se fosse così, i rossoneri potrebbero anche pensare di fare cassa e lasciare partire il messicano, facendo felice non soltanto Camarda, ma anche Roberto Mancini.

Gli occhi di Mancini su Camarda

Il neo-c.t. dell’Italia, infatti, ha sempre sostenuto la necessità per i giovani talenti italiani di trovare spazio in serie A. Rappresentare la prima alternativa a Ramos nel Milan permetterebbe di certo a Camarda di conquistarsi quei minuti assolutamente necessari alla sua crescita e di entrare magari nel giro della Nazionale maggiore, dopo essere stato una presenza fissa delle giovanili azzurre, dall’U15 all’U21. Tornando al derby australiano, possiamo dire sì che si tratta ancora di calcio d’agosto, ma anche che Mancini non se lo perderà: e di sicuro la prestazione di Camarda sarà uno dei motivi di maggiore interesse per il c.t.