Milan-Inter, da brividi l'omaggio a Baresi prima della gara: la maglia del capitano a centrocampo

Tutti i giocatori sono scesi in campo con il lutto al braccio e si sono abbracciati nel minuto di raccoglimento in memoria del capitano rossonero

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

La squadra che entra in campo tutta con la maglia numero 6 e il nome Baresi sul retro, il gioco di luci dello stadio di Perth, il commosso minuto di raccoglimento: impossibilitato a presenziare ai funerali di Franco Baresi ieri alla chiesa di Sant’Ambrogio, il Milan ha ricordato il suo capitano storico, scomparso il 31 luglio a 66 anni dopo una lunga malattia, in occasione del derby con l’nter. Una tradizionale danza tribale aborigena, accompagnata da un brano australiano con strumenti in legno, ha preceduto gli inni nazionali, quello italiano e quello australiano. Tutti i 22 giocatori hanno portato il lutto al braccio per ricordare il leggendario capitano rossonero e prima della gara la maglia n.6 rossonera è stata deposta al centro del campo mentre le due squadre erano unite in un abbraccio collettivo e sul tabellone è apparso il volto di Baresi per una coreografia toccante.