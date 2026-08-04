Il derby di agosto tra Milan e Inter accende la sfida di Perth: occhi su Ramos, Leao e Modric da una parte, Pio Esposito dall’altra. Le scelte dei due allenatori

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Nel giorno in cui tutto il mondo del calcio ha dato l’ultimo saluto a Franco Baresi, Milan e Inter si preparano a scendere in campo a Perth, in Australia, per il primo derby stagionale nel ricordo dello storico numero 6 rossonero. Le due squadre si affronteranno mercoledì 5 agosto, quando in Italia saranno le 13:00: grande curiosità per le scelte di Ruben Amorim e Cristian Chivu, ma soprattutto per l’esordio di Gonçalo Ramos e il ritorno in campo di Rafa Leao, il cui futuro in rossonero resta ancora tutto da definire. A guidare il reparto offensivo dell’Inter sarà invece Pio Esposito, sempre più vicino al rinnovo di contratto con il club nerazzurro.

Milan-Inter, il primo derby della stagione va in scena a Perth

L’appuntamento è fissato all’Optus Stadium di Perth: Milan e Inter si ritroveranno subito una contro l’altra, 11 anni dopo l’ultimo derby disputato in pre-season. I rossoneri arrivano all’appuntamento con un allenatore nuovo, il portoghese Amorim, e una dirigenza profondamente rinnovata dopo la rivoluzione voluta da Gerry Cardinale in seguito alla mancata qualificazione alla Champions League.

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L’Inter, invece, riparte con lo scudetto cucito sul petto, dalla continuità del progetto Chivu ma anche da un mercato che finora non ha ancora regalato il colpo da novanta atteso dai tifosi. Le maggiori difficoltà sono arrivate soprattutto nella ricerca dell’erede di Dumfries sulla fascia destra. L’attesa, però, resta altissima, come accade ogni volta che in campo ci sono Milan e Inter. Anche se Chivu ha voluto ricordare che si tratta pur sempre di “un’amichevole” e che “i trofei d’agosto non contano niente”.

Milan, Amorim lancia Ramos: Leao e Modric pronti per la sfida all’Inter

Secondo test stagionale per il Milan dopo il pareggio per 2-2 contro il Celtic. Amorim farà le prime prove generali del suo 3-4-2-1, ma soprattutto potrà contare per la prima volta sul nuovo acquisto Gonçalo Ramos e sul rientrante Leao. Il ‘numero 10’ potrebbe sorprendentemente restare al Milan dopo i numerosi messaggi d’addio lasciati durante i Mondiali, ma il suo futuro rimane uno dei temi caldi dell’estate rossonera.

Entrambi troveranno spazio: resta da capire se dal primo minuto o a gara in corso. Ramos, arrivato dal Paris Saint-Germain per una cifra superiore ai 70 milioni di euro, si alternerà con Camarda nel ruolo di riferimento offensivo. Amorim ha inoltre assicurato spazio anche a Modric, che ha scelto di regalarsi un’altra stagione in Italia con l’obiettivo di chiudere la sua straordinaria carriera inseguendo un ultimo grande trionfo.

Inter, Chivu punta su Pio Esposito: le probabili scelte nerazzurre

In attesa che il mercato porti i rinforzi richiesti da Chivu, l’Inter non dovrebbe cambiare molto rispetto alla formazione che ha battuto ai rigori il Manchester City a Hong Kong dopo l’1-1 dei tempi regolamentari.

In porta si alterneranno Martinez e Provedel, mentre sulla fascia destra ci sarà ancora Diouf, con Dimarco a sinistra. In attacco spazio a Iddrissou al fianco di Pio Esposito, diventato uno dei volti più interessanti di questa fase di preparazione. Per il rientro di Lautaro e Thuram, come spiegato dallo stesso Chivu, bisognerà attendere addirittura dopo la prima giornata di campionato contro il Monza.

Milan-Inter, le probabili formazioni

Milan (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Comotto, Bartesaghi; Chukwueze, Loftus-Cheek; Camarda. A disposizione: Bouyer, Pittarella, P. Terracciano, De Winter, Odogu, F. Terracciano, Vladimirov, Saelemaekers, Fofana, Jashari, Modric, Musah, Estupinan, Borsani, Chukwueze, A. Cissè, Guernier, R. Leao, Ossola, Kostic, Ramos. Allenatore: Ruben Amorim

Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Comotto, Bartesaghi; Chukwueze, Loftus-Cheek; Camarda. A disposizione: Bouyer, Pittarella, P. Terracciano, De Winter, Odogu, F. Terracciano, Vladimirov, Saelemaekers, Fofana, Jashari, Modric, Musah, Estupinan, Borsani, Chukwueze, A. Cissè, Guernier, R. Leao, Ossola, Kostic, Ramos. Allenatore: Ruben Amorim Inter (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Stankovic, Mkhitaryan, Dimarco; Pio Esposito, Iddrissou. A disposizione: Di Gennaro, Farronato, Provedel, Bovio, Carlos Augusto, Maye, Luis Henrique, Calhanoglu, Frattesi, Sucic, Topalovic, Zielinski, Marello, Lavelli, Mosconi. Allenatore: Cristian Chivu

Orario e dove vedere il derby in tv e in streaming

Il derby tra Milan e Inter andrà in onda su DAZN e Sky, senza costi aggiuntivi per chi è già abbonato e in modalità pay per view su OneFootball e su DAZN per i non abbonati. In streaming su DAZN, NOW e Sky Go. Fischio d’inizio mercoledì 5 agosto alle 19:00 locali (le 13:00 in Italia).