Milan-Inter: è derby sul mercato per un big straniero

Memphis Depay sta accendendo un derby di mercato tutto italiano tra Milan e Inter.

Il 24enne fantasista olandese di proprietà del Lione piace da tempo ai rossoneri che sono però in attesa di una risposta dalla Uefa per quanto concerne il Fair Play finanziario: la trattativa è quindi in una fase di stallo e il club nerazzurro sarebbe pronto ad approfittarne.

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l’Inter negli ultimi giorni si è inserita prepotentemente nella trattativa per Depay speranzosa di poterlo convincere anche grazie alla partecipazione alla prossima Champions. Trovare un accordo con il calciatore non sarà difficile per Ausilio che invece ha tanto da lavorare con il Lione: i francesi vogliono 30 milioni di euro per lasciarlo partire. Una cifra non altissima ma che l’Olympique non intende spalmare in più anni. Ciò mette molto in difficoltà l’Inter che deve sottostare ancora a dei paletti della Uefa e non ha quindi massima libertà di manovra.

Quello che appare certo è che Depay nella prossima stagione giocherà in Italia e più precisamente a Milano: resta da capire in quale sponda del naviglio l’olandese darà spettacolo come fatto in questa stagione dove ha messo a segno 22 reti in 51 partite.

In attesa di sparare i grandi colpi Milan ed Inter si sono già assicurati dei calciatori dalla sicura affidabilità a parametro zero: Reina e Strinic andranno a Milanello mentre Asamoah e De Vrij saranno protagonista in maglia nerazzurra. Proprio sull’ingaggio dell’ex laziale è tornato a parlare Claudio Lotito, presidente della Lazio, che ha attaccato l’Inter: “Noi abbiamo avuto il coraggio di schierarlo ma, fatalità, ha commesso un errore (fallo da rigore su Icardi, ndr). L’Inter, forse avrebbe dovuto evitare di mettere in difficoltà una persona, rispettando i valori dello sport. Se il contratto ce l’hai da gennaio, perchè esce fuori solo in quel momento la notizia?”.

SPORTAL.IT | 30-05-2018 10:45