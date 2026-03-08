Milan-Inter, le formazioni ufficiali: Allegri ripropone la coppia Leao-Pulisic, scelta a sorpresa di Chivu

Ecco le scelte di Allegri e Chivu per il derby tra Milan e Inter che potrebbe decidere le sorti dello scudetto. Max sceglie ancora la coppia titolare Leao-Pulisic, mentre Cristian rinuncia a Thuram

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Il piatto forte della 28esima giornata di Serie A è senza dubbio il derby tra Milan e Inter. Una partita mai banale, ma che soprattutto quest’anno potrebbe essere decisiva per l’assegnazione dello scudetto. In caso di vittoria dei rossoneri infatti il campionato si ritroverebbe improvvisamente riaperto a dieci giornate dal termine, mentre un successo dei nerazzurri chiuderebbe ogni speranza di rimonta ai rivali cittadini.

Il momento di Inter e Milan

Periodo un po’ in chiaroscuro per il Milan di Massimiliano Allegri, che prima della vittoria per 2-0 contro la Cremonese all’ultima giornata aveva visto il proprio distacco in classifica dai nerazzurri incrementare in seguito alla sconfitta col Parma e al pareggio col Como. Archiviata la delusione per l’eliminazione agli spareggi di Champions League per mano del Bodo/Glimt l’Inter è invece tornata subito al successo in Serie A, dove ha una striscia aperta di otto vittorie consecutive e non perde dal derby di andata.

Le scelte di Allegri

Per questo match cruciale Allegri ha deciso di affidarsi al consueto 3-5-2 con Maignan in porta difeso dal trittico Tomori, De Winter, Pavlovic. Sugli esterni invece agiranno Saelemaekers a destra ed Estupinan (preferito a Bartesaghi che è stato recuperato all’ultimo per il derby e si siederà in panchina), mentre in mezzo al campo toccherà all’esperienza di Modric insieme al dinamismo di Fofana e Rabiot provare ad arginare la mediana nerazzurra. Per l’attacco invece Max ha optato per un ritorno alle origini proponendo nuovamente la teorica coppia d’attacco della rosa, ovvero Leao e Pulisic.

Le scelte di Chivu

3-5-2 confermato anche da Chivu, che davanti al portiere Sommer schiera Bisseck, Akanji e Bastoni, tornato a disposizione dopo la giornata di squalifica scontata contro il Genoa. Sugli esterni toccherà ancora una volta a Luis Henrique e all’imprescindibile Dimarco, mentre in mezzo al campo insieme a Barella spazio a Zielinski (preferito al grande ex Calhanoglu) e a Mkhitaryan. Attacco invece inedito per una partita di questa importanza, con l’allenatore dell’Inter che ha optato per Bonny e Pio Esposito essendo privo di Thuram (fermato dalla febbre) e Lautaro Martinez, ancora ai box per infortunio.

Le formazioni ufficiali

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Leao, Pulisic. Allenatore: Massimiliano Allegri

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Esposito. Allenatore: Cristian Chivu