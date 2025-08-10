Milan-Inter, il derby infiamma il mercato: Allegri e Chivu hanno gli stessi obiettivi, ecco quali sono

Per il derby della Madonnina bisognerà attendere la 12a giornata in programma a novembre, ma Milan e Inter stanno già infiammando il mercato in questi giorni roventi che spianano la strada a Ferragosto. Allegri sfida Chivu per due obiettivi su cui i nerazzurri lavorano sottotraccia da settimane: Leoni e De Winter.
Thiaw accende il derby tra Milan e Inter
Allegri ci ha provato a convincere Malick Thiaw, ma alla fine l’offerta del Newcastle era di quelle irrinunciabili tanto per il calciatore quanto per il club. Affare da 40 milioni di euro bonus compresi e inevitabile caccia al sostituto con un tesoretto da spendere sul mercato che rischia di complicare i piani di rafforzamento dell’Inter.
Sì, perché il derby si gioca in difesa, visto che entrambi i club hanno gli stessi obiettivi per rinforzare i reparti a disposizione di Max e Chivu.
Ritorno di fiamma per Leoni, Allegri insidia Chivu
Se Thiaw sblocca il mercato del Milan, Lookman paralizza quello dei cugini dell’Inter. Sì, perché le attenzioni di Marotta e Ausilio sono tutte rivolte sull’attaccante nigeriano in rotta con l’Atalanta. Si tratta di un’operazione da 45 milioni di euro, forse 50 in caso di rilancio: logico che le altre idee di mercato siano al momento congelate.
Servono uscite, specie se alla fine Ademola dovesse approdare alla Pinetina, ma a questo punto per Leoni potrebbe non bastare più il fattore Chivu, che lo ha già allenato durante la sua esperienza al Tardini. Il Parma spara alto, altissimo: il via libera alla partenza del gioiello classe 2006 arriverebbe solo in caso di offerta da 30-35 milioni, cifra ora alla portata del Milan. E un tecnico come Allegri, che fa della difesa il suo punto di forza, potrebbe consentire al 18enne romano di imporsi ad alti livelli. Per la gioia di Gattuso.
Ma è sfida anche per il belga De Winter
Scaricato troppo in fretta dalla Juventus (e non è certo l’unico caso), il belga De Winter è esploso con la maglia del Genoa nelle ultime due stagioni, rivelandosi anche prezioso in fase realizzativa. Ma la sua caratteristica più apprezzata da Chivu e Allegri, che lo conosce dai tempi della sua esperienza in bianconero, è senza dubbio la duttilità.
Già, Koni, che ormai fa parte anche del giro dei Diavoli Rossi, può giocare da centrale, come terzino ed eventualmente anche sulla mediana: insomma, un vero e proprio jolly. L’Inter ci lavora da tempo, ma ha le mani legate: il Milan riuscirà ad aggiudicarsi il primo derby stagionale?