Milan-Inter, il derby si gioca anche in NBA: Petrucci rivela l’interesse dei nerazzurri ma Cardinale è in vantaggio

Il progetto NBA Europe accende una nuova sfida tra Milan e Inter fuori dal campo. Secondo il presidente della Federbasket Gianni Petrucci, il club rossonero sarebbe in vantaggio grazie all’interesse di Gerry Cardinale per l’Olimpia Milano.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Il derby tra Milan e Inter potrebbe presto spostarsi anche sul parquet. Il progetto NBA Europe, che punta a portare franchigie legate alla lega americana nel basket europeo, sta attirando l’interesse di diversi club calcistici. Tra questi ci sarebbero anche i due giganti di Milano. A rivelarlo è stato il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Gianni Petrucci, che ha parlato apertamente delle mosse di Gerry Cardinale e dell’attenzione mostrata anche dall’Inter.

NBA Europe, l’annuncio atteso a marzo

Il progetto NBA Europe sembra ormai vicino alla fase decisiva. Secondo quanto spiegato dal presidente della Federbasket Gianni Petrucci, l’accordo tra NBA e FIBA sarebbe pronto per essere firmato nei prossimi giorni di marzo. L’idea è quella di creare una nuova competizione europea con franchigie legate alla lega americana, mantenendo però la partecipazione delle squadre anche nei campionati nazionali. Tra le città candidate a ospitare queste realtà ci sarebbero proprio Milano e Roma. Un’iniziativa che, secondo Petrucci, potrebbe portare entusiasmo e grande visibilità al basket europeo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cardinale e il Milan in pole

In questo scenario il Milan sembra avere una posizione di vantaggio. Il proprietario rossonero Gerry Cardinale, attraverso il fondo RedBird, starebbe valutando seriamente l’ingresso nel progetto NBA Europe. L’ipotesi più concreta sarebbe quella di acquisire l’Olimpia Milano, storica società del basket italiano, per legarla alla nuova competizione. Cardinale negli ultimi mesi ha dimostrato grande interesse per lo sviluppo di un progetto sportivo multisettoriale. Il basket potrebbe quindi diventare un tassello importante della strategia internazionale del gruppo.

Anche l’Inter osserva la situazione

Secondo Petrucci, però, non ci sarebbe soltanto il Milan tra i club interessati. Il presidente della FIP ha infatti rivelato che anche l’Inter starebbe guardando con attenzione al progetto NBA Europe. “Dai giornali leggo che c’è un interesse del Milan per l’acquisto dell’Olimpia, io dico che anche l’Inter è interessato. Da quello che avevo saputo e intuito. Peraltro il Milan è stato anche presenta a Londra con Cardinale e anche con Ibrahimovic. E so che hanno parlato pure sul palco. Quindi questa è una realtà”.

Un interesse che sarebbe emerso negli ambienti sportivi e che confermerebbe la volontà dei nerazzurri di esplorare nuove opportunità nel mondo dello sport globale. Al momento non risultano mosse concrete come quelle attribuite al Milan, ma il derby milanese potrebbe presto estendersi anche al basket. La sfida tra i due club, dunque, rischia di giocarsi anche lontano dal campo di calcio.