Milan-Inter, la provocazione che scatena il web: "Per un mani uguale a quello di Ricci lo scudetto è andato al Napoli"

Sui social Fabrizio Biasin ricorda il rigore per la Lazio per l'intervento di Bisseck e trova analogie col penalty non dato ai nerazzurri nel derby

Perdere un derby per un gol annullato nel finale e un rigore negato in pieno recupero brucia parecchio: l’Inter si lecca le ferite dopo il ko col Milan, è il secondo stagionale, Chivu ha perso entrambi i derby nella sua prima stagione da tecnico dell’Inter: non succedeva da 50 anni, l’allenatore dei nerazzurri era Beppe Chiappella, la stagione 1975/76 ma potrà avere conseguenze sullo scudetto? Le decisioni di Doveri nel finale potrebbero risultare fatali per una clamorosa rimonta?

Biasin ricorda il mani di Bisseck

Non sarebbe la prima volta nella storia che una squadra con 7 punti di vantaggio a 10 giornate dalla fine finisca poi col perdere lo scudetto. su X/twitter Fabrizio Biasin appare preoccupato. Scrive il cronista del quotidiano Libero, volto noto a Pressing su Mediaset: “L’errore della squadra arbitrale non cambia il giudizio sulla (pessima) prestazione dell’Inter, ma è giusto ricordare che per un tocco di mano del tutto simile i nerazzurri, l’anno passato, hanno perso uno scudetto”.

La risposta dei tifosi

Fioccano le reazioni: “Bisseck è fermo e allarga il braccio in posizione innaturale col pallone che gli arriva davanti a lui, Ricci sta correndo, il pallone gli arriva lateralmente e prova a toglierlo in ogni modo” e poi: “Uno è frontale alla porta e se non prende il braccio Castellanos lo salta e va in porta, l’altro è un pallone colpito di testa da Dumfries e indirizzato verso il centro dell’area con Ricci non frontale” e anche: “Per me la posizione delle braccia è simile, ma Bisseck aumenta lo spazio corporeo, impedendo al semi pallonetto di Castellanos di passare. Ricci non lo aumenta, perché senza il braccio la palla sarebbe andata sul fianco e non sarebbe passata. Questo più simile a Dumfries a Napoli”

C’è chi scrive: “Non è affatto uguale: Bisseck è frontale e allarga il gomito aumentando la figura, Ricci è laterale rispetto a un pallone che gli sta per sbattere contro e nel tentativo di portarsi dietro il braccio (quindi di toglierlo) tocca il pallone” e poi: “Abbiamo perso l’anno scorso perché non abbiamo vinto nessuno scontro diretto con le big .Questa stagione abbiamo vinto solo contro la Juve e gli episodi arbitrali sono state favorevoli per noi. Il Milan ha difeso bene oggi e ha sfruttato i quindici minuti disordinati nostri”.

Il web è un fiume in piena: “Nessun errore della squadra arbitrale invece. Il tocco è netto, ma il rimpallo è ravvicinato e il giocatore non puó tagliarsi il braccio che sta usando per coordinarsi durante la corsa. Il 90% dei falli di mano che vengono fischiati, non sono falli di mano” e anche: “Effettivamente il tocco con il braccio allargato in altri momenti era probabilmente da rigore, ma dopo quello che è successo contro la Juventus, il Var non è intervenuto. Diciamo uno zuccherino agli antagonisti dell’Inter.” e infine: “Questo è il risultato della campagna mediatica in atto contro l’Inter…che la società subisce….quando altri dirigenti aggrediscono arbitri e si lamentano anche”.

La spiegazione di Calvarese

L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese dalle colonne di Tuttosport ha scritto in merito: “Fa bene Doveri a lasciar correre: l’arto è in posizione naturale, non aumenta la sagoma e il centrocampista rossonero prova addirittura a levarlo. Il pallone proveniva poi da distanza ravvicinata, dunque è corretto non concedere il calcio di rigore”.

La sentenza di Pistocchi

Anche l’ex moviolista di Mediaset, Maurizio Pistocchi, interviene su X/twitter nel dibattito e dice: “In tanti mi chiedono se il mani di Ricci fosse da sanzionare con il calcio di rigore: rispondo una volta per tutte: questo “mani” – come quello di Bisseck con la Lazio-secondo me NON è punibile perché :1.Ricci è in movimento e in movimento le braccia si muovono: 2. Il pallone arriva da distanza ravvicinata e in modo inaspettato. Domanda “Perché allora hanno dato rigore su Bisseck? Risposta “Perché 9 arbitri su 10 non conoscono le dinamiche di gioco e non sanno valutarle“. Domanda “Come mai tutti gli addetti ai lavori che dissero che il mani di Bisseck era da rigore oggi dicono che quello di Ricci non lo è? Risposta “Avranno cambiato idea”.

Il parere di Ravezzani

Lapidario anche Fabio Ravezzani: “Ricci, Dumfries, Bisseck. Falli di mano che sono simili eppure ognuno un po’ diverso dall’altro. Come le interpretazioni della classe arbitrale. Ridurre il derby o un campionato a un tocco di braccio mi sembra molto riduttivo. Comunque a livello di dinamica il mani di Ricci non è da paragonare a quello di Bisseck con la Lazio, bensì a Dumfries col Napoli. Me lo conferma un grande esperto in materia. Anche Rocchi lo pensa. Poi ognuno può considerarlo rigore o meno”.