Milan-Inter, le probabili formazioni

Cresce l'attesa per il derby di Milano, in programma domenica alle 20.30.

Milan e Inter si affronteranno per il terzo posto, che vorrebbe dire Champions League. Al momento i rossoneri hanno un punto di vantaggio sui nerazzurri che, complice l'eliminazione in Europa League, non sta attraversando un buon momento.

Spalletti ha diversi problemi: Nainggolan quasi certamente non sarà della partita, Miranda non è al meglio, Brozovic dovrà stringere i denti dopo l'infortunio riportato nella gara contro la Spal e Mauro Icardi è ancora out. L'ex tecnico della Roma schiererà handanovic in porta, D'Ambrosio e Asamoah sugli esterni e la coppia Skriniar-De Vrij in mezzo. Davanti alla difesa agiranno Brozovic e Vecino mentre dietro l'unica punta Lautaro Martinez ci saranno Politano, Joao Mario e Perisic.

La formazione di Gattuso sta invece attraversando un ottimo momento: è reduce da cinque vittorie consecutive e ha trovato una solidità difensiva invidiabile. L'ex allenatore del Palermo avrà a disposizione quasi tutti i giocatori e opterà per il collaudato 4-3-3 con Donnarumma in porta, Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez a completare il pacchetto difensivo. In mezzo al campo Bakayoko-Paquetà-Kessie, mentre il tridente offensivo sarà composto da Calhanoglu, Piatek e Suso.

PROBABILI FORMAZIONI:

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Joao Mario, Perisic; Lautaro Martinez.



SPORTAL.IT | 16-03-2019 12:05