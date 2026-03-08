Milan-Inter, Luca Marelli non c'è: l'improvvisa assenza del talent arbitrale DAZN scatena sospetti e veleni

Indisposizione per l'ex direttore di gara della sezione di Como, che aveva commentato le altre partite: l'avviso agli abbonati del telecronista Pierluigi Pardo accende i social.

Nel campionato degli errori arbitrali, delle sviste, degli interventi ingiustificati o mancati del Var, delle polemiche e delle recriminazioni continue, può bastare l’assenza – più che legittima – in postazione di commento del talent arbitrale dell’emittente che trasmette tutte le partite di Serie A per aggiungere benzina sul fuoco dei sospetti e dei complottismi. Luca Marelli, l’ex direttore di gara della sezione di Como che abitualmente dice la sua sui casi controversi durante le telecronache su DAZN, è stato costretto a dare forfait pochi minuti prima dell’inizio della partita più attesa della stagione: il derby di San Siro tra Milan e Inter.

Milan-Inter, Pardo annuncia l’indisposizione di Marelli

È stato il telecronista Pierluigi Pardo ad annunciare agli abbonati, a pochi minuti dal via del match, l’improvvisa assenza del talent arbitrale. Il giornalista non ha fornito dettagli, ha solo indicato genericamente che Marelli aveva avuto un’indisposizione e che dunque non sarebbe stato in cabina durante il match. E immediatamente la notizia ha fatto il giro del web, scatenando in breve reazioni vivaci e colorite. Dai veleni ai sospetti, dalle accuse alle malignità: tantissime le interpretazioni sull’inedito “ritiro” di Marelli, proprio in occasione del sentitissimo derby milanese tra rossoneri e nerazzurri.

Marelli sempre presente su DAZN fino a Genoa-Roma

Ad aggiungere “mistero”, il fatto che Marelli avesse commentato regolarmente tutte le partite trasmesse nel corso della lunga giornata domenicale, iniziata alle 12.30 con Lecce-Cremonese, proseguita coi due match delle 15 (Fiorentina-Parma e Bologna-Verona) e con quello delle 18 tra Genoa e Roma. Proprio durante la sfida di Marassi, che si è conclusa meno di un’ora prima dell’inizio del derby milanese, Marelli era intervenuto per “spiegare” la concessione del rigore a favore dei rossoblu. Anche se aveva fatto discutere soprattutto la sua interpretazione dell’episodio più discusso del match del Via del Mare.

La nota del Lecce e le parole del presidente su Marelli

In tanti sul web hanno associato l’improvviso forfait di Marelli alla presa di posizione del presidente salentino Saverio Sticchi Damiani, che sui canali ufficiali del club giallorosso lo aveva citato direttamente nella sua disamina della partita coi grigiorossi: “Il signor Marelli nel commentare l’episodio (presunto fallo da rigore all’ultimo minuto su Sanabria, ndr), pur ammentendo che la punizione di partenza fosse inesistente, vede un contatto basso tra il difensore francese e Sanabria che in realtà non esiste. Bene ha fatto Sozza a non dare rigore e altrettanto correttamente il Var non aveva motivo d’intervenire”.