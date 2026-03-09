Milan-Inter, moviola: Cesari spiega perché il Var non è intervenuto sul rigore negato al 95’

La prova dell’arbitro romano Daniele Doveri nel derby di San Siro analizzata ai raggi X dai talent di Mediaset e Rai Graziano Cesari e Mauro Bergon<i

Più di 90’ senza sbagliare quasi niente e il disastro nel finale: anche Doveri, tra i migliori arbitri italiani , incappa in un errore grave in una gara decisiva condizionando il derby Milan-Inter. Vediamo cosa è successo al Meazza.

Milan-Inter, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 5’ Zielinski subisce un pressing duro da Rabiot: il Milan recupera palla ma il contatto sembrava da fischiare. Pochi minuti dopo proteste interiste per l’abbraccio di Pavlovic su Bonny, al 17’ Doveri fischia un fallo di Leao su Bastoni nonostante il contatto fosse con Youssouf Fofana.

L’arbitro sceglie il metro all’inglese, lasciando correre nei primi venti minuti su tre interventi simili, Bastoni su Saelemaekers, Tomori su Pio Esposito ed Estupinan su Barella, e tutti non sanzionati.

Il gol annullato all’Inter

Nella ripresa si rifa sanzionando col giallo, senza sbagliare, Bastoni, Dumfries, Rabiot e Modric. Mancano però un giallo a Tomori e uno a Zielinski. Una direzione quasi perfetta fino al recupero. Al 92′ tocco sospetto in area di De Winter su Pio Esposito che aveva già calciato, rapido check e niente fallo. Un minuto dopo l’Inter segna su calcio d’angolo, ma Doveri aveva fischiato prima della partenza del corner. Vane le proteste nerazzurre.

Il rigore negato una svista

Il caso più delicato riguarda un tocco di mano in area di Ricci proprio al 95‘: la mano è vicina al corpo, ma il tocco sembra volontario e quindi punibile. Il Var non richiama Doveri, che dice di aver visto lui, e la sua decisione fa infuriare l’Inter. Finisce così 1-0 per il Milan.

La sentenza di Cesari

A fare chiarezza sui casi dubbi del match è Graziano Cesari. A Pressing, su Canale 5, l’ex arbitro genovese si sofferma sul rigore negato allo scdere ai nerazzurri: “Fino al 92′ Doveri era andato molto molto bene poi vediamo cosa è successo. Vediamo Doveri interdetto, spaesato, aspetta una segnalazione, un aiuto dal Var, da Abisso, non vede nulla. C’è il braccio destro che si apre e che va verso il pallone, poi si ritrae quando si è ammorbidito, è imperdonabile per Abisso e Di Bello. Si chiama sudditanza psicologica, l’arbitro in campo è importante, quelli al Var sono “normali”...”. Sul gol annnullato poco prima all’Inter Cesari chiarisce: “Vediamo l’angolo, il pallone arriva in area ma il fischio arriva prima che il pallone entri in porta perchè Carlos Augusto e Saelemaekers si stavano strattonando da tempo”.

La moviola di Bergonzi

Sul rigore negato ha detto la sua anche l’esperto della Rai Mauro Bergonzi che, alla Domenica sportiva, è stato categorico: “Quello di Ricci è fallo di mano e chiaramente calcio di rigore. È stato commesso un errore, ma la cosa più grave che il VAR non abbia richiamato Doveri a vedere al monitor l’episodio…”.

Chi è l’arbitro Doveri

Classe 1977 della sezione di Roma 1, Daniele Doveri ha debuttato in Serie A nel marzo 2010 ed è stato internazionale dal 2018 al 2022. Fra gli arbitri più esperti del nostro campionato, la scorsa stagione al debutto stagionale in Udinese-Lazio ha lasciato un po’ a desiderare. Si è rifatto in Juve-Napoli, Genoa-Bologna e Cagliari-Inter mentre è stato contestato in Napoli-Inter. In questa stagione ha debuttato bene in Bologna-Como, ultima uscita in Verona-Pisa.

I precedenti con le due squadre

Daniele Doveri aveva diretto già 4 derby in carriera, l’ultimo nella scorsa stagione (3-0 per i rossoneri il 24 aprile 2025). Il primo lo diresse nel 2019, il secondo e il terzo nel 2021. In due di queste occasioni è arrivato un successo nerazzurro, mentre il terzo risultato è stato un pareggio (1-1). In totale ha arbitrato il Milan 34 volte (con lui i rossoneri ne hanno vinte 19, pareggiate 9 e perse 6). In questa stagione ha arbitrato due volte il Milan (Udinese-Milan e Atalanta-Milan). Trentanove gli incroci con l’Inter (16 successi nerazzurri, 13 pareggi e 10 sconfitte), quest’anno ha già diretto tre volte la Beneamata (Inter-Fiorentina, Genoa-Inter e Inter-Napoli con qualche polemica nello scontro diretto con gli azzurri del 9 gennaio 2026.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Baccini e Berti con IV Ufficiale: Marchetti al VAR: Abisso e all’AVAR Di Bello, l’arbitro del match ha ammonito Bastoni, Dumfries, Rabiot e Modric.