Milan-Inter: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Milan-Inter di Serie A 2025-26, 28a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Milan–Inter, Derby della Madonnina da big match scudetto: si gioca domenica 8 marzo 2026 alle 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano per la 28a giornata. Classifica alla mano: Inter 1ª con 67 punti (22 vittorie, 1 pareggio, 4 sconfitte; 64 gol segnati, 21 subiti), Milan 2º con 57 punti (16 vittorie, 9 pareggi, 2 sconfitte; 43 fatti, 20 incassati). Un confronto di vertice tra miglior attacco nerazzurro e solidità rossonera, con la spinta di San Siro a fare da cornice a una sfida ad altissima intensità.

Probabili formazioni di Milan-Inter

Verso il derby, il Milan potrebbe confermare il 3-5-2: in difesa si andrebbe su Tomori–De Winter–Pavlovic, con corsie a spinta dove Saelemaekers e Estupinan dovrebbero garantire ampiezza. In mezzo, regia e muscoli con Modric e Fofana, più l’opzione Rabiot da incursore. Davanti, coppia di qualità: Pulisic–Leao. Le assenze di Gabbia e Loftus-Cheek pesano nelle rotazioni. L’Inter si orienterebbe sul 3-5-2: linea a tre con Bisseck, Akanji e Bastoni; fasce in mano a De Lima (destra) e Dimarco (sinistra). In regia dovrebbe esserci Calhanoglu, supportato da Barella e Mkhitaryan. In attacco, con Martinez non al meglio, spazio a Esposito accanto a Thuram. Restano possibili alternative a gara in corso, specie sugli esterni.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; De Lima, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram.

Gli indisponibili di Milan-Inter

Il Milan arriva al derby con qualche defezione di peso: l’assenza di Loftus-Cheek toglie fisicità e inserimenti, mentre dietro mancherà Gabbia. In avanti resta out Gimenez, possibile arma d’area per i finali. L’Inter spera di recuperare al più presto Martinez, ma il polpaccio suggerisce prudenza: in sua vece, fiducia alle alternative giovani e a un Thuram centrale nel progetto offensivo. Al momento non risultano squalifiche rilevanti.

Milan – Infortunati: Loftus-Cheek (frattura alla mandibola), Gabbia (infortunio alla coscia), Gimenez (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Il momento racconta di un’Inter in serie positiva, capace di vincere e blindare la porta lontano da Milano; il Milan alterna colpi esterni pesanti e qualche frenata interna. Nelle ultime cinque di campionato: Milan 10 punti, Inter 15.

Milan ok ok x ko ok Inter ok ok ok ok ok

Milan

Bologna–Milan 0-3; Pisa–Milan 1-2; Milan–Como 1-1; Milan–Parma 0-1; Cremonese–Milan 0-2.

Inter

Cremonese–Inter 0-2; Sassuolo–Inter 0-5; Inter–Juventus 3-2; Lecce–Inter 0-2; Inter–Genoa 2-0.

L’arbitro di Milan-Inter

Dirige Daniele Doveri di Volterra: in questa Serie A ha arbitrato 13 gare, assegnando 2 rigori, 47 ammonizioni e 1 espulsione (media 3,6 gialli a partita). A bordo campo: assistenti Baccini–Berti; IV Marchetti; VAR Abisso; AVAR Di Bello.

Arbitro: Doveri

Assistenti: Baccini – Berti

IV: Marchetti

VAR: Abisso

AVAR: Di Bello

Informazioni interessanti

Derby ad alta tensione: il recente equilibrio pende verso il Milan, forte dell’1-0 dell’andata e di una striscia positiva nei confronti diretti. I rossoneri, però, in casa hanno spesso sofferto l’Inter, mentre i nerazzurri arrivano con uno stato di forma scintillante e una serie di trasferte perfette, condite da clean sheet in serie. I calci piazzati potrebbero essere il grimaldello del match: la squadra di Inzaghi è letale sui corner, mentre quella di Pioli ha concesso percentuali alte da palla ferma. Occhio ai protagonisti: Pulisic sogna il bis nel derby, Dimarco sta vivendo un 2026 da copertina tra gol e assist. Il contesto di classifica amplifica il peso della gara: distacco in doppia cifra a favore dei nerazzurri, ma il Derby della Madonnina ribalta spesso i pronostici. Ritmi alti, duelli sulle fasce e dettagli sulle seconde palle potrebbero indirizzare la notte di San Siro.

Dopo l’1-0 dell’andata, il Milan potrebbe fare doppietta stagionale di vittorie sul Inter in A per la prima volta dal 2010/11.

potrebbe fare doppietta stagionale di vittorie sul in A per la prima volta dal 2010/11. I rossoneri sono imbattuti da sei derby ufficiali (4V, 2N): striscia migliore dai tempi 2002-2005.

Il Inter è rimasto a secco negli ultimi due incroci: non succedeva in serie multipla dal 2004-2005.

è rimasto a secco negli ultimi due incroci: non succedeva in serie multipla dal 2004-2005. San Siro rossonero è spesso terra amara per il Milan : una sola vittoria nelle ultime 11 gare interne contro i nerazzurri (5N, 5P).

: una sola vittoria nelle ultime 11 gare interne contro i nerazzurri (5N, 5P). Con distacco in classifica di 10+ punti a favore Inter , i nerazzurri hanno perso solo 2 volte su 17 in A (12V, 3N).

, i nerazzurri hanno perso solo 2 volte su 17 in A (12V, 3N). Milan in affanno nelle ultime due casalinghe di campionato: un punto raccolto tra Como e Parma .

in affanno nelle ultime due casalinghe di campionato: un punto raccolto tra e . Trasferte d’oro per l’ Inter : nove vittorie di fila in A, ultime sei senza subire gol; nel mirino la doppia cifra consecutiva.

: nove vittorie di fila in A, ultime sei senza subire gol; nel mirino la doppia cifra consecutiva. Palle inattive decisive: l’ Inter ha più reti da piazzato (record di gol da angolo), il Milan ne subisce la quota percentuale più alta.

ha più reti da piazzato (record di gol da angolo), il ne subisce la quota percentuale più alta. Dopo il sigillo dell’andata, Pulisic può emulare Kaká segnando in entrambi i derby di una stagione di Serie A.

può emulare segnando in entrambi i derby di una stagione di Serie A. Dimarco è in striscia: nel 2026 partecipa a gol a ritmo record e punta a allungare la serie di gare con contributo decisivo.

Le statistiche stagionali di Milan e Inter

L’Inter comanda per produzione offensiva: 64 gol a 43, più tiri (366 a 276) e una precisione leggermente superiore (47,8% vs 46,4%). Il Milan risponde con equilibrio difensivo (20 reti subite contro 21) e 12 clean sheet di squadra, ma i nerazzurri primeggiano anche nelle porte inviolate (15) e nel possesso (59,8% vs 52,4%). Dettagli, piazzati e duelli sulle corsie potrebbero spostare l’inerzia.

Giocatori: capocannoniere Milan Leao (9), capocannoniere Inter Martinez (14). Miglior assistman Milan Rabiot (4), miglior assistman Inter Dimarco (14). Più ammoniti: Milan Tomori (4), Inter Calhanoglu (6). Espulsioni: Milan Estupinan (2), Inter nessun espulso finora. Clean sheet portieri: Maignan 10, Sommer 14.

Milan Inter Partite giocate 27 27 Vittorie 16 22 Pareggi 9 1 Sconfitte 2 4 Gol fatti 43 64 Gol subiti 20 21 Clean sheet (squadra) 12 15 Possesso palla (%) 52,4 59,8 Tiri totali 276 366 Tiri in porta 128 175 Precisione tiri in porta (%) 46,4 47,8 Cartellini gialli 41 44 Cartellini rossi 2 —

FAQ Quando e a che ora si gioca Milan-Inter? Milan-Inter si gioca domenica 8 marzo 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Milan-Inter? La partita si disputa allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. Chi è l’arbitro di Milan-Inter? L’arbitro è Daniele Doveri; assistenti Baccini e Berti, IV uomo Marchetti, VAR Abisso, AVAR Di Bello.