Milan-Inter: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Milan–Inter, Derby della Madonnina da big match scudetto: si gioca domenica 8 marzo 2026 alle 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano per la 28a giornata. Classifica alla mano: Inter 1ª con 67 punti (22 vittorie, 1 pareggio, 4 sconfitte; 64 gol segnati, 21 subiti), Milan 2º con 57 punti (16 vittorie, 9 pareggi, 2 sconfitte; 43 fatti, 20 incassati). Un confronto di vertice tra miglior attacco nerazzurro e solidità rossonera, con la spinta di San Siro a fare da cornice a una sfida ad altissima intensità.
- Probabili formazioni di Milan-Inter
- Gli indisponibili di Milan-Inter
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Milan-Inter
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Milan e Inter
Probabili formazioni di Milan-Inter
Verso il derby, il Milan potrebbe confermare il 3-5-2: in difesa si andrebbe su Tomori–De Winter–Pavlovic, con corsie a spinta dove Saelemaekers e Estupinan dovrebbero garantire ampiezza. In mezzo, regia e muscoli con Modric e Fofana, più l’opzione Rabiot da incursore. Davanti, coppia di qualità: Pulisic–Leao. Le assenze di Gabbia e Loftus-Cheek pesano nelle rotazioni. L’Inter si orienterebbe sul 3-5-2: linea a tre con Bisseck, Akanji e Bastoni; fasce in mano a De Lima (destra) e Dimarco (sinistra). In regia dovrebbe esserci Calhanoglu, supportato da Barella e Mkhitaryan. In attacco, con Martinez non al meglio, spazio a Esposito accanto a Thuram. Restano possibili alternative a gara in corso, specie sugli esterni.
- Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao.
- Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; De Lima, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram.
Gli indisponibili di Milan-Inter
Il Milan arriva al derby con qualche defezione di peso: l’assenza di Loftus-Cheek toglie fisicità e inserimenti, mentre dietro mancherà Gabbia. In avanti resta out Gimenez, possibile arma d’area per i finali. L’Inter spera di recuperare al più presto Martinez, ma il polpaccio suggerisce prudenza: in sua vece, fiducia alle alternative giovani e a un Thuram centrale nel progetto offensivo. Al momento non risultano squalifiche rilevanti.
- Milan – Infortunati: Loftus-Cheek (frattura alla mandibola), Gabbia (infortunio alla coscia), Gimenez (infortunio alla caviglia). Squalificati: nessuno.
- Inter – Infortunati: Martinez (infortunio al polpaccio). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Il momento racconta di un’Inter in serie positiva, capace di vincere e blindare la porta lontano da Milano; il Milan alterna colpi esterni pesanti e qualche frenata interna. Nelle ultime cinque di campionato: Milan 10 punti, Inter 15.
|Milan
|ok
|ok
|x
|ko
|ok
|Inter
|ok
|ok
|ok
|ok
|ok
- Milan
Bologna–Milan 0-3; Pisa–Milan 1-2; Milan–Como 1-1; Milan–Parma 0-1; Cremonese–Milan 0-2.
- Inter
Cremonese–Inter 0-2; Sassuolo–Inter 0-5; Inter–Juventus 3-2; Lecce–Inter 0-2; Inter–Genoa 2-0.
L’arbitro di Milan-Inter
Dirige Daniele Doveri di Volterra: in questa Serie A ha arbitrato 13 gare, assegnando 2 rigori, 47 ammonizioni e 1 espulsione (media 3,6 gialli a partita). A bordo campo: assistenti Baccini–Berti; IV Marchetti; VAR Abisso; AVAR Di Bello.
- Arbitro: Doveri
- Assistenti: Baccini – Berti
- IV: Marchetti
- VAR: Abisso
- AVAR: Di Bello
Informazioni interessanti
Derby ad alta tensione: il recente equilibrio pende verso il Milan, forte dell’1-0 dell’andata e di una striscia positiva nei confronti diretti. I rossoneri, però, in casa hanno spesso sofferto l’Inter, mentre i nerazzurri arrivano con uno stato di forma scintillante e una serie di trasferte perfette, condite da clean sheet in serie. I calci piazzati potrebbero essere il grimaldello del match: la squadra di Inzaghi è letale sui corner, mentre quella di Pioli ha concesso percentuali alte da palla ferma. Occhio ai protagonisti: Pulisic sogna il bis nel derby, Dimarco sta vivendo un 2026 da copertina tra gol e assist. Il contesto di classifica amplifica il peso della gara: distacco in doppia cifra a favore dei nerazzurri, ma il Derby della Madonnina ribalta spesso i pronostici. Ritmi alti, duelli sulle fasce e dettagli sulle seconde palle potrebbero indirizzare la notte di San Siro.
- Dopo l’1-0 dell’andata, il Milan potrebbe fare doppietta stagionale di vittorie sul Inter in A per la prima volta dal 2010/11.
- I rossoneri sono imbattuti da sei derby ufficiali (4V, 2N): striscia migliore dai tempi 2002-2005.
- Il Inter è rimasto a secco negli ultimi due incroci: non succedeva in serie multipla dal 2004-2005.
- San Siro rossonero è spesso terra amara per il Milan: una sola vittoria nelle ultime 11 gare interne contro i nerazzurri (5N, 5P).
- Con distacco in classifica di 10+ punti a favore Inter, i nerazzurri hanno perso solo 2 volte su 17 in A (12V, 3N).
- Milan in affanno nelle ultime due casalinghe di campionato: un punto raccolto tra Como e Parma.
- Trasferte d’oro per l’Inter: nove vittorie di fila in A, ultime sei senza subire gol; nel mirino la doppia cifra consecutiva.
- Palle inattive decisive: l’Inter ha più reti da piazzato (record di gol da angolo), il Milan ne subisce la quota percentuale più alta.
- Dopo il sigillo dell’andata, Pulisic può emulare Kaká segnando in entrambi i derby di una stagione di Serie A.
- Dimarco è in striscia: nel 2026 partecipa a gol a ritmo record e punta a allungare la serie di gare con contributo decisivo.
Le statistiche stagionali di Milan e Inter
L’Inter comanda per produzione offensiva: 64 gol a 43, più tiri (366 a 276) e una precisione leggermente superiore (47,8% vs 46,4%). Il Milan risponde con equilibrio difensivo (20 reti subite contro 21) e 12 clean sheet di squadra, ma i nerazzurri primeggiano anche nelle porte inviolate (15) e nel possesso (59,8% vs 52,4%). Dettagli, piazzati e duelli sulle corsie potrebbero spostare l’inerzia.
Giocatori: capocannoniere Milan Leao (9), capocannoniere Inter Martinez (14). Miglior assistman Milan Rabiot (4), miglior assistman Inter Dimarco (14). Più ammoniti: Milan Tomori (4), Inter Calhanoglu (6). Espulsioni: Milan Estupinan (2), Inter nessun espulso finora. Clean sheet portieri: Maignan 10, Sommer 14.
|Milan
|Inter
|Partite giocate
|27
|27
|Vittorie
|16
|22
|Pareggi
|9
|1
|Sconfitte
|2
|4
|Gol fatti
|43
|64
|Gol subiti
|20
|21
|Clean sheet (squadra)
|12
|15
|Possesso palla (%)
|52,4
|59,8
|Tiri totali
|276
|366
|Tiri in porta
|128
|175
|Precisione tiri in porta (%)
|46,4
|47,8
|Cartellini gialli
|41
|44
|Cartellini rossi
|2
|—
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Milan-Inter?
-
Milan-Inter si gioca domenica 8 marzo 2026 alle ore 20:45.
- Dove si gioca Milan-Inter?
-
La partita si disputa allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano.
- Chi è l’arbitro di Milan-Inter?
-
L’arbitro è Daniele Doveri; assistenti Baccini e Berti, IV uomo Marchetti, VAR Abisso, AVAR Di Bello.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.