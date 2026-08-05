Sono oltre due anni, dall’aprile del 2024, che l’Inter non vince un derby e non ci è riuscita neanche a Perth, dopo sette stracittadine senza gioie e 3 ko di fila, nel giorno della memoria di Baresi. Finisce 1-1 grazie a un rigore generosamente concesso nel finale al Milan e trasformato da Nkunku dopo il gol di Dimarco a inizio ripresa. Il Milan per mezzora è piaciuto di più: si vede la mano di Amorim con verticalizzazioni improvvise, il pressing alto, il lavoro degli esterni mentre l’Inter si conferma solida poco brillante. L’assenza di Lautaro e Thuram si fa sentire sempre e l’abulia di Pio Esposito non l’aiuta. Basti pensare che nelle ultime tre amichevoli i gol sono arrivati da Diouf (due al Karlsruher), Pavard (al City) e Dimarco oggi. Sembrava dovesse bastare la rete del mancino ma all’83’ ingenuità di Carlos Augusto che si allaccia in area con Nkunku, contatto lieve ma per l’arbitro è rigore e lo stesso Nkunku non sbaglia dagli undici metri per l’1-1 finale. Nonostante le tante sostituzioni è stata una partita viva ed equilibrata fino alla fine. C’era curiosità per vedere il neo-acquisto rossonero Goncalo Ramos che però è apparso in ritardo di preparazione e per ora più fumo che arrosto, un po’ come Leao, entrato anch’egli nella ripresa. Poco convincente anche Camarda. L’Inter è attesa ora dalla sfida con la Juve l’8 agosto (ore 13, sempre a Perth), stesso giorno in cui il Milan affronterà il Chelsea (ore 14) a Giakarta.
PAGELLE Milan-Inter: Segnano solo i difensori per Chivu ma Dimarco non basta, un rigore generoso di Nkunku ed è 1-1 male Pio, anonimo Ramos
Pareggio giusto tra i rossoneri e i nerazzurri nel derby a Perth nel giorno della memoria per Baresi, i gol nella ripresa, segna prima la squadra di Chivu, il pari nel finale
A Dimarco risponde Nkunku ma il rigore è dubbio
Sono oltre due anni, dall'aprile del 2024, che l'Inter non vince un derby e non ci è riuscita neanche a Perth, dopo sette stracittadine senza gioie e 3 ko di fila, nel giorno della memoria di Baresi. Finisce 1-1 grazie a un rigore generosamente concesso nel finale al Milan e trasformato da Nkunku dopo il gol di Dimarco a inizio ripresa. Il Milan per mezzora è piaciuto di più: si vede la mano di Amorim con verticalizzazioni improvvise, il pressing alto, il lavoro degli esterni mentre l'Inter si conferma solida poco brillante. L'assenza di Lautaro e Thuram si fa sentire sempre e l'abulia di Pio Esposito non l'aiuta. Basti pensare che nelle ultime tre amichevoli i gol sono arrivati da Diouf (due al Karlsruher), Pavard (al City) e Dimarco oggi. Sembrava dovesse bastare la rete del mancino ma all'83' ingenuità di Carlos Augusto che si allaccia in area con Nkunku, contatto lieve ma per l'arbitro è rigore e lo stesso Nkunku non sbaglia dagli undici metri per l'1-1 finale. Nonostante le tante sostituzioni è stata una partita viva ed equilibrata fino alla fine. C'era curiosità per vedere il neo-acquisto rossonero Goncalo Ramos che però è apparso in ritardo di preparazione e per ora più fumo che arrosto, un po' come Leao, entrato anch'egli nella ripresa. Poco convincente anche Camarda. L'Inter è attesa ora dalla sfida con la Juve l'8 agosto (ore 13, sempre a Perth), stesso giorno in cui il Milan affronterà il Chelsea (ore 14) a Giakarta.
Meglio il Milan nel primo tempo
La squadra che entra in campo tutta con la maglia numero 6 e il nome Baresi sul retro, il gioco di luci dello stadio di Perth, il commosso minuto di raccoglimento: impossibilitato a presenziare ai funerali di Franco Baresi ieri alla chiesa di Sant'Ambrogio, il Milan ha ricordato il suo capitano storico, scomparso il 31 luglio a 66 anni dopo una lunga malattia, in occasione del derby con l'nter. Una tradizionale danza tribale aborigena, accompagnata da un brano australiano con strumenti in legno, ha preceduto gli inni nazionali, quello italiano e quello australiano. Tutti i 22 giocatori hanno portato il lutto al braccio per ricordare il leggendario capitano rossonero e prima della gara la maglia n.6 rossonera è stata deposta al centro del campo mentre le due squadre erano unite in un abbraccio collettivo e sul tabellone è apparso il volto di Baresi per una coreografia toccante. Venendo alla partita il palo di Musah di interno destro al 18' dopo una bella iniziativa di Loftus-Cheek è l'unica vera palla gol del primo tempo, poi qualche pallido tentativo di Camarda e Bartesaghi da una parte e Pio Esposito e Zielinski dall'altra ma il computo delle occasioni non dice che si è visto quasi solo il Milan quando ha provato ad attaccare seriamente mentre lo sterile possesso palla dell'Inter, dopo quasi 20' di sofferenza, non ha prodotto niente o quasi di concreto. Nella ripresa Amorim cambia Bartesaghi con Estupinan e Cissè con Nkunku, Chivu inserisce Lavelli per Iddrissou e Mkhitaryan per Stankovic. L'Inter cresce e segna subito. Dopo un tentativo di Diouf al 52' il gol: Lavelli protegge benissimo palla su Pavlovic al limite dell'area e scarica a destra per Barella, che crossa basso in area piccola per Dimarco: Torriani fuori causa, basta appoggiarla in rete. Subito dopo Diouf si beve Estupinan sulla destra e crossa in mezzo per l'accorrente Mkhitaryan, che la colpisce sporca ma crea comunque un grande pericolo per Torriani. Amorim schiera i pezzi da novanta: entrano Modric, Leao e Goncalo Ramos negli 8 cambi che stravolgono la squadra. Le due squadre si allungano ma a 7' dalla fine il Milan trova il pari su rigore con Nkunku. Prima del triplice fischio bravo Torriani a sventare una palla gol di Calhanoglu e un colpo di testa pericoloso per Carlos Augusto. Finisce 1-1.
Top e flop Milan: Loftus-Cheek convince, Leao non ancora
Loftus-Cheek 6,5 - Sembra una delle prime scommesse vinte da Amorim, trasformato in trequartista l'inglese ne guadagna in incisività senza perdere le caratteristiche di incontrista. Pressa, corre, si fa vedere dai compagni ed è quasi sempre nel vivo del gioco
Chukwueze 6 - Si sta calando nei panni chiesti da Amorim, ovvero nel ruolo di esterno a tutta fascia. Ci riesce bene in fase offensiva, meno quando si tratta di difendere ma è in crescita e può diventare un'altra sorpresa del nuovo Milan.
Pavlovic 5,5 - Gli attaccanti dell'Inter lo impegnano poco ma il centrale rossonero a volte è fuori posizione e spesso è eccessivamente falloso
Leao 5,5- Goca l'ultima mezzora ma appare sfasato e poco concentrato in avvio. Un solo lampo in cui è sfuggito alla difesa e ha provato a servire Goncalo Ramos.
Goncalo Ramos 5,5 - La volontà c'è, la forma non ancora. Per ora non è troppo diverso dai vari Gimenez e Fullkrug visti negli ultimi anni come centravanti.
Top e flop Inter: Dimarco da 7, Pio bocciato
Dimarco 7 - Quando sale lui, si trascina l'Inter. Il gol e non solo, si conferma imprescindibile negli schemi di Chivu.
Bastoni 6,5 - Il migliore dei difensori ma abile anche nell'impostazione. Si fa vedere in zona offensiva, a volte addirittura anche come ala o come sponda e sembra già in forma-campionato.
Stankovic 5 - Passo indietro per il figlio d'arte: col City era stato tra i migliori in campo, stavolta il pressing rossonero gli toglie il fiato e gli annebbia le idee. Viene servito poco e meno ancora fa lui per entrare nel vivo del gioco
Pio Esposito 5 - Senza un partner di spessore- che sia Lautaro o Thuram ma anche Bonny - fa fatica. E' la terza gara di fila che scivola via anonima per il babybomber nerazzurro ed è un segnale d'allarme per Chivu che inizierà il campionato col Monza senza la Thu-La.
Idrissou 4,5 - Non è maturo per giocare titolare nella squadra campione d'Italia.