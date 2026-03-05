Milan-Inter, Serena e Collovati litigano dopo 42 anni su un gol nel derby: "Sassi lo diede a me alla moviola"

L'ex bomber replica al difensore dopo aver letto un'intervista e gli rinfaccia di essere andato dai giornalisti ad attribuirsi la paternità del gol

Era il Il derby del 6 novembre 1983: l’Inter vinse 2-0 contro il Milan: a blindare il successo fu un gol di Hansi Muller ma chi segnò la prima rete? A distanza di oltre 42 anni la diatriba non è stata risolta. Alcune testate lo attribuirono a Collovati, per la Lega fu gol di Serena. La vicenda è tornata d’attualità oggi, a pochi giorni dal derby, dopo un’intervista della Gazzetta al difensore, uno dei tanti doppi ex della sfida.

L’intervista di Collovati

Dopo essere stato una bandiera del Milan dal ’75 all’82, Collovati passò all’Inter, dove rimase fino all’86. Celebre la foto che lo vede in volo mentre invano cerca di contrastare Hateley in un derby vinto dai rossoneri (“Ancora me lo rinfaccia Mark, quando mi incontra. Ci scherziamo da oltre quarant’anni, siamo anche andati insieme a una puntata di Quelli che il Calcio rivisitando il contrasto aereo a ruoli ribaltati…Per i tifosi del Milan quel gol stimolò il senso di rivalsa. Loro si erano sentiti traditi da me anche se, ribadisco, io un anno in Serie B già l’avevo fatto proprio per lealtà nei loro confronti”) ma anche lui fece un gol al Milan, dice alla Gazzetta: “Già. Ci fu un grande equivoco perché Aldo Serena, da attaccante attento ai numeri, si prese la paternità del gol nelle interviste. Ma avevo segnato io e negli archivi della Gazzetta puoi controllare: venne attribuito a me. Quel derby me lo porto nel cuore. Ai difensori non capita spesso di essere ricordati per una rete. Tanto più in una partita così sentita”.

La versione di Aldo Serena

Una ricostruzione che però non ha convinto Aldo Serena. L’ex bomber ha risposto d’istinto su X/twitter dopo aver letto l’intervista: “La giurisdizione la faceva la moviola di Carlo Sassi alla domenica sportiva, che ha dato il goal a me, perché l’ho toccata per ultimo. Io non sono neanche andato in sala stampa, mentre tu sei corso subito dopo la partita dai giornalisti. Mai fatto questioni, solo la verità”.

I tifosi si schierano dalla parte di Serena

Fioccano le reazioni sui social: “Nei derby ci ricordiamo anche di quando ha fatto da scaletta ad Hateley” e poi: “Io da interista Collovati lo ricordo per questo, per il gol di Hateley. Che splendida immagine. Maglie bellissime. Stadio pieno” e anche: “Sono passati più di quarant’anni e ancora ne parlate. Quello era il calcio che amavamo noi, quello era il derby.. vi amavamo per questo da tifosi e vi rispettavamo da avversari. il calcio di oggi ha perso gran parte di quello spirito e di conseguenza gran parte della passione.”.

C’è chi scrive: “Aldo torna alla Juve, pure adesso sei meglio di David e Openda!” e poi: “Grande Aldito, vero killer d’area di rigore… averti adesso alla Juventus” e anche: “Non so come fosse da giovane, ma di sicuro Collovati è invecchiato maluccio” e ancora: “Stili diversi, uomini diversi. Grande Aldo”, oppure: “L’hai umiliato con la tua solita eleganza e stile. Aldo sei un gigante!”

Il web è scatenato: “Sempre un gran signore, chapeau!” e poi: “Gigantesco come sempre Aldo Serena” e anche: “Aldo Serena uno dei veri gentleman del calcio, oltre ad essere il campione che è stato” e ancora: “Oggi il giudice insindacabile è twitter, per cui Aldo metti il video qui senza paura e timori” e infine: “Campione di stile, magari ci fosse lui al commento tecnico in tutte le partite, invece tocca sentire quella manica di incapaci che blatera di falli e tocchi”.