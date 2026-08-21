Milan, Moreira si presenta e parla già di scudetto: lo choc, i balletti virali, la promessa ai tifosi e la decisione verso il Torino

La nuova freccia all'arco di Amorim si presenta sui canali ufficiali del Diavolo e si racconta in modo certo non banale. Tra promesse e obiettivi, il belga sembra avere tutto per stregare i rossoneri

Diego Moreira si racconta in una lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali del Milan. Il nuovo laterale rossonero rivela le emozioni provate al momento della chiamata del Diavolo, svela i segreti della sua personalità, gli obiettivi e fa una promessa a compagni e tifosi.

Lo choc dopo la chiamata del Milan

“Sono rimasto scioccato”, racconta così il momento in cui ha capito che avrebbe giocato al Milan il nuovo giocatore acquistato dal Diavolo, Diego Moreira, strappato con un vero e proprio blitz allo Strasburgo per battere la folta concorrenza mettendo sul piatto una cifra superiore ai 50 milioni di euro.

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Moreira parla già di scudetto

Soldi che il belga vuole dimostrare di valere: “Giocare nel Milan vuol dire vincere trofei e far parte di un club con una storia gloriosa. Qui hanno giocato tanti campioni. Il club ha determinate aspettative e per me questo è il momento giusto per essere qui”. Poi, la promessa a tifosi e compagni: “Darò tutto in campo e in allenamento, per provare a far felici i nostri tifosi. Per me è importante essere felice e farò di tutto per raggiungere i nostri obiettivi, vincere il campionato e tutto quello che sarà possibile vincere”.

I video sui social e il lavoro

Tra i temi toccati dall’intervista inevitabile non parlare dei social, dove Diego Moreira condivide video o immagini che lo ritraggono spesso ballare e sorridere. Atteggiamenti sui quali l’ex Strasburgo spiega: “La gente mi vede lì, rido e ballo sempre, ma non vuol dire che sia sempre così. So bene quando è ora di lavorare e so che cosa voglio dalla vita e dalla carriera, che cosa serve per avere successo e raggiugere i miei obiettivi. So che cosa devo fare e lo farò”.

Esordio possibile già domenica

“Rido sempre? Sì, sorrido sempre, sono felice e cerco di trasmettere la mia allegria alle persone. Credo che ‘gioia’ sia la parola perfetta per descrivermi”. I rossoneri, sperano di poter iniziare molto presto a sorridere insieme al nuovo giocatore a disposizione di Ruben Amorim. Una storia che potrebbe iniziare già nel weekend, quando alle 20.45 di domenica i rossoneri faranno visita al Torino per l’esordio stagionale in campionato. Una gara in cui, dopo i primi allenamenti con la squadra, Diego Moreira può già ritagliarsi il suo spazio.