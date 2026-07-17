La squadra della MLS mette pressione sul trequartista che i rossoneri vogliono trattenere, il 10 dell’Udinese è il piano B. Intanto il centrocampista va verso l’addio insieme a Estupiñan

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il Milan fa muro su Christian Pulisic, corteggiato pubblicamente dal New York City FC che ha provato a fare pressione sul trequartista con un messaggio piuttosto chiaro. Intanto i rossoneri monitorano la situazione di Nicolò Zaniolo, ritenuto però un piano B, mentre Gerry Cardinale e Ruben Amorim si preparano a dire addio a Ruben Loftus-Cheek e Pervis Estupiñan, vicini alla cessione.

Milan, il New York Cit preme su Pulisic

Christian Pulisic tace e questo è il segnale più preoccupante per il Milan, intenzionato a rinnovare il il contratto dello statunitense e immune, per ora, agli assalti del New York City FC, club della MLS che vorrebbe portare il trequartista a giocare in patria. La corte dei newyorkesi nei confronti di Pulisic si è fatta sempre più serrata, anzi nella notte italiana il CEO del New York City Brad Sims ha lanciato un vero e proprio messaggio al giocatore, nel tentativo di fare pressione a lui e al Milan.

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Il messaggio del New York City a Pulisic

“Siamo convinti che Christian vorrà giocare nella MLS, che vorrà tornare a casa – ha detto Sims al portale amNewYork – In qualunque momento ciò avverrà, crediamo e speriamo che il New York City FC si trovi molto in alto nella lista delle squadre in cui gli piacerebbe giocare”. Il dirigente newyorkese ha poi nascosto un messaggio per Pulisic nelle dichiarazioni successive. “Per poter mandare in porto un’operazione del genere, se l’AC Milan non vuole lasciarlo andare, allora è tutto morto in partenza – ha affermato Sims – Se ci piacerebbe averlo? Sì. A qualsiasi squadra della MLS piacerebbe”. Tradotto: il Milan non molla Pulisic, ma se lui desse un segnale chiaro di voler partire le cose sarebbero diverse.

Il Milan sogna Foden e monitora Zaniolo

Il trequartista statunitense, attualmente infortunato, non ha commentato per ora né la questione rinnovo, né le voci di mercato. Per non farsi trovare impreparato a qualunque evenienza, il Milan sta seguendo una serie di giocatori che potrebbero affiancare o sostituire Pulisic: il sogno è Phil Foden, che potrebbe lasciare il Manchester City, ma il nome più concreto in questo momento corrisponde a quello di Nicolò Zaniolo.

Il trequartista italiano ha rotto con l’Udinese a aspetta solo una chiamata dei rossoneri, che però dovrebbero poi trovare l’accordo con il club dei Pozzo sul valore del cartellino di Zaniolo: la valutazione attuale parte dai 20 milioni di euro.

Cardinale e Amorim salutano Loftus-Cheek e Estupiñan

Sul fronte cessione, i nomi caldi sono due. Gerry Cardinale e Ruben Amorim sperano di dire presto addio a Ruben Loftus-Cheek, su cui si è acceso il forte interesse del Coventry, club neopromosso in Premier League. Vedremo come si evolverà l’affare tra gli inglesi, il centrocampista e il Milan, intanto è entrata nella fase avanzata la trattativa tra Pervis Estupiñan e l’Aston Villa: secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’esterno ecuadoriano ha raggiunto l’accordo col club di Birmingham, che ora dovrà accordarsi col Milan. Per Estupiñan i rossoneri chiedono una cifra tra i 18 e i 20 milioni di euro.