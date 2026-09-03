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Il Milan degli invincibili di Fabio Capello: una macchina da guerra che dettò legge in Italia

In Serie A i rossoneri detengono ancora il record per la striscia più lunga di partite senza sconfitte, sintomo di un periodo letteralmente dominato

1 min di lettura

Estate 1991. Il Milan di Arrigo Sacchi ha appena chiuso un ciclo irripetibile, ma Silvio Berlusconi non ha nessuna intenzione di abbassare l’asticella. In panchina arriva un tecnico giovane, apparentemente tranquillo, ma con idee chiarissime: Fabio Capello. La base della squadra è già semplicemente clamorosa, ma il nuovo mister le riesce a dare un’impronta diversa: la rende meno romantica, forse, ma tremendamente efficace. Il Milan non vuole più soltanto dominare. Vuole vincere. Sempre.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia del Milan degli Invincibili di Fabio Capello e di come ha letteralmente dominato un’epoca a cavallo degli anni ’90.

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