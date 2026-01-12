Milan, Jashari double face: giocatore dell'anno in Belgio, oggetto misterioso in A, cosa c'è dietro il flop del play

Il play ha deluso anche a Firenze, dove ha giocato per un'ora titolare al posto di Modric, i dubbi dei tifosi e il precedente di De Ketelaere

Dottor Ardon prende premi e applausi, mister Jashari fischi che alimentano dubbi e perplessità. La doppia faccia del regista del Milan in poche ore: sostituito dopo un’ora anonima a Firenze, dove era partito titolare al posto di Modric, il belga è volato in patria per ricevere il premio di giocatore dell’anno in Belgio per il 2025. Quale è il vero Jashari?

Il blitz in Belgio di Jashari

Il 23enne centrocampista, passato in estate al Milan per circa 40 milioni, a maggio era già stato premiato come miglior giocatore e miglior talento della stagione. La scelta di Jashari ha sorpreso molti, che pensavano che due suoi ex compagni del Club Brugge Christos Tzolis e Hans Vanaken fossero i principali favoriti al riconoscimento. “Dopo la partita contro la Fiorentina ho avuto 15 minuti per prendere l’aereo per Ostenda, ma sono qui. Ho dovuto correre molto, c’era un furgone che mi aspettava – ha rivelato il giocatore – Ho avuto solo 5 minuti per vestirmi. Non dimenticherò mai il Belgio e il Club Brugge guardando questo trofeo. Sono molto orgoglioso e ringrazio tutti in società, senza di loro non ce l’avrei fatta”.

Il precedente di De Ketelaere

Al Milan finora ha dimostrato davvero poco. Penalizzato dall’infortunio a inizio stagione ha collezionato sinora ei presenze con i rossoneri, e solo 266’ minuti totalizzati senza mai convincere. Il pensiero però va a De Ketelaere, bocciato dopo il primo anno al Milan e risorto a Bergamo con l’Atalanta ma il Milan può aspettare un anno? Il ds Tare, prima della partita con la Fiorentina, aveva detto: “Abbiamo delle grandi aspettative su di lui. Sarà una pedina importante per il futuro di questo Milan”. Il belga ha giocato per un’ora senza incidere al Franchi. L’ultima presenza di Jashari con la maglia rossonera era datata 18 dicembre, in occasione della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Da Riad a Firenze, avrà altro spazio dopo l’ennesimo flop?

Lo scetticismo dei tifosi

Sul web prevale lo scetticismo: “Jashari gioca senza personalità e non propone mai un’azione brillante. A oggi è un mistero” e anche: “Jashari acquisto inutile e rischioso” e poi: “Jashari, ricordiamo la trattativa e il costo, è un Andrade 2.0 al netto dell’infortunio” e anche: “Non credo vedrà ancora campo nel breve”, oppure: “La sufficienza con cui gioca Jashari non è accettabile” e ancora: “Se Jashari è questo, spero vivamente di no, 38 milioni son stati un’altro investimento degno di Furlani” e infine: boh sarà buono ma non ha fatti pressoché nulla, ricordo un fallo e qualche buona gestione palla in mezzo a 3/4 della Fiorentina, nient’altro. Serve molto di più per dimostrare di non aver buttato 40 milioni”.