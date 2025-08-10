Milan, Jashari già fa sognare: esordio boom, web in tilt, ma che ruolo è?

I rossoneri sognano ad occhi aperti con il centrocampista svizzero 23enne che ha già conquistato Allegri, i tifosi e fatto rimpiangere l'Inter

Il Milan ha trovato il suo nuovo jolly nello scacchiere di Allegri. Ardon Jashari, centrocampista svizzero classe 2002, ha già stupito tutti nonostante sia arrivato da pochissimo in rossonero. Acquistato dal Club Brugge, per oltre 35 milioni, ha catalizzato subito l’attenzione e c’è anche chi lo rimpiange per un’occasione persa sul mercato. Da una parte Piero Ausilio, ds dell’Inter che svela di essersi perso il giocatore, dall’altra Allegri che già si dichiara meravigliato della prestazione all’esordio del 23enne mentre i tifosi rossoneri impazzano sui social.

Un jolly tattico per Allegri

La duttilità tattica di Ardon Jashari è un valore aggiunto nel nuovo Milan di Allegri: mancino, capace di giocare sia da mediano che da mezz’ala o regista, sa dare equilibrio e qualità nel passaggio filtrante. Nel 3-5-2 rossonero, il centrocampista svizzero ha giocato in posizione di regista arretrato ed ha già stupito tutti a partire dall’allenatore che ha dichiarato al termine della gara: “Pochi giocatori ho avuto con poca umiltà e poca intelligenza… Jashari e Modric sono l’opposto. Modric straordinario, Jashari mi ha meravigliato: è già pronto”.

Infine, Allegri a Sky ha poi aggiunto: “Di Jashari sono meravigliato per come ha fatto perché ha lavorato poco con la palla e si è allenato quasi sempre da solo. La normalità per il Milan deve essere di vincere le partite.”

Ausilio rivela di essersi fatto sfuggire Jashari

Ed infine spiccano anche le dichiarazioni del direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, che commenta Jashari: “Quando Jashari è andato al Milan mio figlio mi ha rimproverato. Mi ha detto, te l’ho consigliato quando era al Lucerna, te lo sei fatto scappare. È vero, ma mica possiamo prenderli tutti noi quelli bravi”.

Ravezzani commenta la prestazione di Jashari

A commentare sui social la prestazione del centrocampista 23enne è il giornalista Fabio Ravezzani: “Per i soloni che contestano qui la definizione di play per Jashari. C’è il centrocampista di rottura (Fofana), quello incursore che segna (Reijnders) e quello che chiama palla per costruire o appoggiare (Jashari, Modric, Ricci). Non impossibile ma neanche facile averne 2 così.

Aggiunge poi Ravezzani sui social: “Fondamentali impeccabili, grande personalità. Sostanzialmente è un play molto simile a Ricci e allo stesso Modric. Probabilmente uno di loro è di troppo.”

I tifosi rossoneri già pazzi per Jashari

Impazzano già i commenti sul neo acquisto dei rossoneri. I tifosi del Milan sono in delirio sui social: “Jashari è arrivato al Milan solo da pochi giorni, si è subito immerso nella nuova avventura indossando la maglia tanto desiderata. I suoi primi minuti in maglia rossonera sono stati nella giusta direzione, tanto coraggio e un piede solido, già caldo nonostante tutto.”

C’è poi chi scrive: “Il modo in cui Jashari riceve il pallone spalle al centrocampo, lo controlla, si gira in un centimetro d’erba e lo scarica al compagno, mi ha fatto lustrare gli occhi. Il ragazzo non è forte, è FORTISSIMO.” E ancora: “Non toccava palla da 2 mesi. I giocatori forti forti li vedi subito dalla corsa, da come toccano palla, da come alzano la testa. Dall’eleganza nel tocco, nei passaggi. Questo ragazzo è pronto per farci divertire.”

Non si placano i commenti sul web: “61 minuti giocati. Precisione nei passaggi dell’85%. 5 passaggi nel terzo finale. 3/4 Lanci lunghi riusciti. 100% Contrasti vinti, 2/2. 3/5 Duelli a terra vinti”.

Ed infine c’è chi scrive: “Devo essere sincero: Ricci e Jashari mi fanno sognare, hanno quella semplicità di gioco e velocità di pensiero che serve sempre in un centrocampista. Ora manca solo vedere domani il giovincello Modric e chissà vederli tutti insieme un giorno (senza dimenticare gli altri due).”

