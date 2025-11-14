Milan: sprazzi di Jashari al rientro dopo lo stop, Ibra jr anonimo, ko con l'Entella per 3-2

Amichevole deludente per la squadra di Allegri, lo svizzero reattivo, bene Pulisic, male Fofana ed Estupinan: balla la difesa che prende tre gol

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Senza i vari nazionali, senza Rabiot per un problema al polpaccio, e Tomori per un fastidio al ginocchio gli occhi oggi erano tutti per Ardan Jashari: lo svizzero era il più atteso nell’amichevole disputata oggi dalla squadra di Allegri. Con Milanello occupato dalla nazionale di Gattuso la partita si è giocata sul campo del Milan Futuro allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno ed è finita lasciando più di qualche perplessità. Il centrocampista classe 2002, al rientro (contro Roma e Parma era andato in panchina) dopo il lungo stop per la frattura composta del perone rimediata a fine agosto in uno scontro fortuito in allenamento con Gimenez alla vigilia della gara col Lecce, si è mosso bene: condizione atletica recuperata e qualche spunto d’autore, si è piazzato in mezzo al campo distribuendo palloni invitanti. Male invece Estupinan, che rientrava dopo essere stato fermo nell’ultimo mese dopo essersi infortunato in nazionale.

Pulisic brilla ma è tra i pochi a far bene

Intendiamoci i titolari erano pochi ma da loro (e anche dai rincalzi) ci si aspettava di più. Illusorie le prime fasi del match con Jashari particolarmente ispirato a provare imbucate e Pulisic, tra i migliori, che ha dimostrato di aver superato i problemi fisici. Suo il gol del vantaggio rossonero al 9′: recupero palla alto di Loftus-Chhek, palla a Magrassi che verticalizza bene per Pulisic. L’americano non sbaglia a tu per tu col poriere.

Fofana, che errore

Col passar dei minuti il Milan però s’addormente e subisce il gol del pari. Al 33′ erroraccio di Fofana che al limite dell’are perde palla e il centravanti dell’Entella Ankeye ne approfitta con un mancino preciso. Nella ripresa Allegri fa molti cambi, entrano anche Chakra Traorè e Rabiot. Si vede ancora al 53′ Jashari che prova la conclusione da buona posizione in area ma il suo sinistro termina alto sopra la traversa. Il gol del 2-1 arriva al 58′: Pulisic lancia Chaka Traoré che dal fondo mette in mezzo per Borsani. L’esterno, a porta spalancata, non ha difficoltà a insaccare il gol del nuovo vantaggio.

Il sorpasso dell’Entella

Allegri manda nella mischia anche Ibra jr ma il figlio del bomber svedese non sembra in palla. Al 68′ l’unico errore di Jashari che però costa caro: angolo con Russo e Boccadamo che batte Torriani con un gran diagonale. Palla persa in ripartenza proprio dallo svizzero che ha dato il via all’azione. I rossoneri ci provano fino alla fine ma è l’Entella a segnare all’87’ con Debenedetti su assist di Portanova con la difesa del Milan in totale confusione. Forcing dei rossoneri ma il risultato non cambia più e la gara termina 2-3. Questa la formazione del Milan (tra parentesi chi è entrato nella ripresa).

MILAN (4-3-3): Terracciano (Torriani); Cappelletti (Borsani), Minotti (Colombo), Vladimirov, Estupinan; Fofana, Jashari, Loftus-Cheek (Branca); Borsani (Ibrahimovic jr), Magrassi (Chaka Traoré), Pulisic.