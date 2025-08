Milan-Jashari, ci siamo: rilancio decisivo di Tare dopo il summit con Allegri, ecco come sarà il nuovo centrocampo rossonero

Raggiunto l'accordo con il Bruges, affare da 38 milioni di euro complessivi: lo svizzero contenderà a Ricci una maglia da titolare come vertice basso del centrocampo a tre rossonero

L’incontro c’è stato, perché le strategie di un club importante vanno sempre concordate tra area tecnica e dirigenziale: Allegri e Tare si sono visti, e il tecnico rossonero ha dettato le priorità. La prima di queste, ha il nome di Ardon Jashari.

Milan, Jashari pallino di Allegri

Non è alto, ma la palla gli resta incollata al piede sinistro: ha visione, tecnica, gioco lungo e corto, ha quell’imbeccata verticale che piace tantissimo al tecnico livornese ed è anche bravo a difendere. Nelle sue intenzioni, sarà lui il titolare davanti alla difesa, perché ha le caratteristiche che furono di Pirlo e Pjanic, senza voler fare paragoni scomodi. Fermo restando che lo svizzero classe 2002 ha tutte le carte in regola per affermarsi nel calcio che conta.

Jashari, rilancio decisivo

Il summit ha partorito il rilancio decisivo che ha dato la spinta finale alla trattativa, proprio nel giorno della presentazione ufficiale di Luka Modric. Come riporta calciomercato.com, il ds rossonero ha raggiunto un’intesa di massima col club belga sulla base di 33,5 milioni di euro più altri 4,5 milioni di bonus per una valutazione complessiva da 38 milioni di euro. Restano da concordare soltanto le modalità di pagamento.

Jashari voleva solo il Milan

D’altronde lo steso Jashari aveva reso noto di volere soltanto il Milan, e non aveva partecipato alle prime uscite stagionali del Bruges. Acquistato dal Lucerna, il centrocampista si è messo in mostra con i nerazzurri belgi segnando 4 gol con 6 assist in 52 presenze stagionali, con la vittoria della Coppa del Belgio. Vanta anche quattro apparizioni con la Nazionale svizzera, con la quale ha esordito nel settembre 2022.

Milan, centrocampo da sogno

Il reparto centrale del centrocampo rossonero sembra ora completo: Jashari, Modric, Ricci e Bondo sono i nuovi innesti, che si aggiungono a Fofana, Musah e Loftus-Cheek. In via di partenza invece Adli e Bennacer, che il Milan sta provando a piazzare. Al netto delle possibili difficoltà di inserimento, è probabile che Jashari sarà il classico vertice basso del centrocampo a tre di Allegri: ai suoi lati dovrebbero agire in prima battuta Loftus-Cheek e Fofana, classiche mezze ali di inserimento che tanto piacciono all’allenatore livornese.

Allegri ha già in mente il nuovo Milan

Modric rappresenterà una risorsa importante, ed è probabile che venga schierato più a ridosso degli attaccanti, mentre Ricci si giocherà una maglia da titolare proprio con Jashari. Quali che siano le scelte, non mancheranno tecnica e fisicità al centrocampo rossonero: il nuovo Milan targato Allegri sta nascendo sotto i migliori auspici.