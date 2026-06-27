Milan, Jorge Mendes porta anche il difensore: un altro portoghese dopo Ramos. Ma la vera sfida è cedere Gimenez e Leao

Dopo il colpo Gonçalo Ramos, il Milan continua a muoversi sul mercato portoghese con Jorge Mendes protagonista: piace un difensore trattato a lungo dalla Juventus

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Il Milan parla sempre più portoghese. Dopo il colpo Gonçalo Ramos, il più costoso della storia del club, Cardinale vuole regalare ad Amorim anche un difensore. E, ancora una volta, si affida a Jorge Mendes, la cui figura è sempre più centrale nel mercato rossonero. La vera sfida del procuratore di Cristiano Ronaldo, però, riguarda le operazioni in uscita: bisogna trovare una sistemazione a Santiago Gimenez, ormai fuori dal progetto, e a Rafa Leao, che ha espresso il desiderio di affrontare una nuova sfida professionale.

Milan, Jorge Mendes porta anche il difensore

Bonus inclusi, l’operazione Ramos arriverà a sfiorare gli 80 milioni di euro, cifre che in Italia non si vedevano dai tempi di Lukaku all’Inter nel 2019. Cardinale ha così accontentato subito la prima richiesta di Amorim, che ora aspetta un difensore di qualità. E si guarda ancora in Portogallo, da sempre terreno di caccia di Jorge Mendes. Il super procuratore proverà infatti a regalare all’ex tecnico di Sporting e Manchester United anche Antonio Silva, centrale del Benfica che in passato era stato a lungo corteggiato dalla Juventus. Ventidue anni, contratto fino al 2027 e fuori dalle convocazioni di Roberto Martinez per il Mondiale: il difensore nato a Viseu potrebbe arrivare per una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro.

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La vera sfida di Mendes è vendere Gimenez e Leao

Neppure con il Messico, dominatore del proprio girone al Mondiale, Santiago Gimenez è riuscito a lasciare il segno. Lui che, prima dell’inizio della competizione, si era detto convinto di poter diventare il re dei bomber, finora ha collezionato appena 37 minuti in tre partite. Mendes sta lavorando per provare a portare il Bebote al Porto di Farioli. Per Leao, invece, si cercano acquirenti soprattutto in Premier League. In questo caso, però, il Milan punta a incassare almeno 50 milioni di euro dalla cessione del suo numero 10.

Futuro Rabiot e il richiamo di Allegri: parla Adrien

Con l’arrivo di Ramos, RedBird ha voluto mandare un messaggio chiaro anche ai big dello spogliatoio: quello che sta nascendo sarà un Milan ambizioso. E allora chissà che a Maignan, reduce dal rigore parato contro la Norvegia, non passi il mal di pancia. Lo stesso discorso vale per Rabiot, che Allegri vorrebbe con sé anche a Napoli. Interrogato sul proprio futuro, il centrocampista della nazionale francese ha preferito non sbilanciarsi: “Ora penso al Mondiale, poi vediamo”. Una risposta che, però, non ha convinto i tifosi rossoneri.