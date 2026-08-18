Milan, Jorge Mendes il vero rinforzo estivo, ora resta il caso Leao ma si è aperta una porta

Il Diavolo si affida a Jorge Mendes sul mercato: 120 milioni per Goncalo Ramos e Diego Moreira. Il ruolo dell'agente e il futuro di Rafael Leao.

Aggiungi un posto a tavola, c’è un direttore sportivo in più. Nella nuova struttura societaria del Milan non ci sono soltanto Hendrik Almstadt (direttore gestione economica e strategica del mercato), Bobby Gardiner (direttore analisi dati e scouting avanzato) e Donato Lomonte Responsabile dello scouting e dell’area tecnica (figura dotata di abilitazione FIGC): l’intelligence di mercato rossonera si ‘arricchisce’ anche di… Jorge Mendes. Il noto procuratore sportivo portoghese, oltre ad avere mezza Serie A in mano, ha fatto spendere al Milan oltre 100 milioni per due suoi giocatori e si sta dimostrando l’uomo in più del mercato rossonero.

Diego Moreira, affare da 50 milioni

In questa sessione estiva, almeno finora, nessun club italiano ha investito quanto il Diavolo. Gerry Cardinale ha deciso di accelerare la ricostruzione della squadra affidata a Ruben Amorim e il terzo colpo multimilionario è ormai pronto a diventare ufficiale: Diego Moreira è atteso a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo Goncalo Ramos e Mario Gila, il Milan mette così a segno un altro investimento pesante. E il mercato rossonero potrebbe non essere ancora finito, tra le operazioni in uscita da definire e il futuro di Rafael Leao ancora tutto da chiarire. Per convincere lo Strasburgo a lasciar partire il classe 2004, nato a Liegi e reduce dalla partecipazione all’ultimo Mondiale con il Belgio, il Milan ha messo sul tavolo un’offerta da circa 50 milioni di euro per il centrocampista 22enne belga, a cui potrebbero aggiungersi ulteriori bonus.

Cardinale mette i soldi, Mendes costruisce il mercato

Un’operazione importante non soltanto dal punto di vista economico. Dietro alla trattativa, infatti, c’è ancora una volta la figura di Jorge Mendes, sempre più centrale nelle strategie di mercato del club rossonero. Mentre Cardinale garantisce le risorse economiche, Mendes individua le opportunità e, in diversi casi, partecipa direttamente alla costruzione e allo sviluppo delle trattative.

Il suo peso sarebbe stato importante anche nella scelta di Ruben Amorim, tecnico che conosce bene il mondo Mendes e che avrebbe avuto diversi confronti con l’agente sulle esigenze della nuova squadra. La priorità dell’ex allenatore del Manchester United era quella di avere una prima punta di alto livello. Da lì è nata l’operazione che ha portato Goncalo Ramos dal Paris Saint-Germain al Milan per 70 milioni di euro, una cifra che ha trasformato il centravanti portoghese nell’acquisto più costoso della storia rossonera.

Il precedente Estupinian e il legame con il Milan

Quella tra Mendes e il Milan, però, non è una storia iniziata soltanto in questa estate. Già nella scorsa stagione Pervis Estupinian, altro calciatore della sua scuderia, era approdato in rossonero.

Senza dimenticare Sergio Conceicao, tecnico anch’egli legato all’agente portoghese e rimasto alla guida del Milan prima della svolta che ha portato all’arrivo di Amorim. Ora, con Ramos e Moreira, l’influenza di Mendes sul mercato rossonero sembra essere diventata ancora più marcata.

Rafael Leao, il caso più delicato

La situazione più complessa riguarda proprio Rafael Leao. Il Milan ritiene il portoghese fuori dal progetto già dalla conclusione della scorsa stagione e Mendes avrebbe provato a inserirsi anche nella ricerca di una possibile destinazione per l’attaccante, trattato da Roma e Galatasaray.

Negli ultimi giorni, però, il classe 1999 ha voluto chiarire pubblicamente la propria posizione attraverso un messaggio sui social: “Solo per evitare ogni forma di speculazione e notizie non vere, ribadisco che da tempo ho affidato la gestione di tutti i miei interessi esclusivamente alla mia famiglia e ai miei avvocati. Nessun altro soggetto è autorizzato a parlare a mio nome”.

Mendes protagonista anche in Serie A

L’influenza di Jorge Mendes non riguarda naturalmente soltanto il Milan. Il procuratore portoghese continua a essere uno degli intermediari più attivi anche nel calcio italiano.

Tra i giocatori legati alla sua scuderia figurano Francisco Conceicao della Juventus e Rodrigo Mora, sempre più vicino al trasferimento alla Roma. A questi si aggiungono Tiago Gabriel del Lecce, Amorim del Genoa e Correia del Venezia. Considerando anche l’operazione che dovrebbe portare Mora alla Roma per circa 25 milioni di euro, Mendes avrebbe avuto un ruolo in affari che, soltanto tra Milan e Roma e prendendo in considerazione Ramos, Moreira e il giovane portoghese, raggiungono complessivamente quota 145 milioni.

Clicca qui per le ultime news di calciomercato